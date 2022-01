Tych produktów lepiej nie jeść zbyt często po 45. roku życia. Serce ci za to podziękuje

Po 45. roku życia zaczyna wzrastać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Warto w tym czasie zadbać nie tylko o regularny ruch, ale i właściwą dietę. Sięganie po produkty bogate w tłuszcze typu trans, fast foody, słodkie i słone przekąski, a także po używki, może negatywnie wpłynąć na pracę układu krążenia oraz serca. Dodatkowo sprzyja występowaniu zaburzeń gospodarki lipidowej, a stąd już prosta droga do podwyższonego cholesterolu i chorób sercowo-naczyniowych.

Jakich produktów lepiej unikać?

Osoby po 45. roku życia powinny ograniczyć w diecie tłuste mięsa. Wieprzowinę, baraninę, karkówki, boczki warto odstawić na bok i sięgać po nie naprawdę okazjonalnie. Zawierają one dużo tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, które mogą podnosić poziom cholesterolu, a z biegiem czasu powodować powstawanie tzw. blaszek miażdżycowych, które zatykają tętnice, przyczyniając się do rozwoju miażdżycy.

Dobrze jest także zrezygnować z potraw smażonych na głębokim tłuszczu. Zamiast obciążających układ trawienny i tłustych placków ziemniaczanych czy kotletów, lepiej jest zjeść ziemniaki z wody oraz mięso duszone lub gotowane na parze.

Warto również wybierać domowe ciasta zamiast kupowanych w sklepie słodyczy, w których znajduje się mnóstwo tłuszczów typu trans. Paczkowane ciastka, czekolady, ale też pączki czy drożdżówki to nie tylko bomby kaloryczne, ale też źródła niezdrowych tłuszczów. Podobnie jak i słone przekąski – w czasie oglądania filmu lepiej podgryzać suszone owoce czy bakalie niż chipsy albo paluszki.

Tym, co trzeba ograniczyć, są używki. Kilka filiżanek mocnej kawy dziennie, papierosy, alkohol to prosta droga do problemów z sercem.

Co szkodzi sercu – lista

Tych produktów lepiej unikać po 45. roku życia:

tłustych mięs

wędlin (np. boczku) i kiełbas

pasztetów

masła i smalcu

tłustego nabiału (mleka, serów żółtych, topionych, twarogów, śmietany)

nadmiernego spożywania jaj

słodyczy (zwłaszcza paczkowanych czekolad, ciastek, batonów)

słonych przekąsek

fast foodów (pizzy, burgerów, frytek)

dań typu instant (w pudełkach)

nadmiernego picia kawy

alkoholu

Jakie produkty lubi serce?

W diecie osób po 45. roku życia powinny za to znaleźć się dobre tłuszcze roślinne: oleje, oliwa z oliwek, awokado, a także ryby i owoce morza. Dobrze jest regularnie jeść także orzechy, nasiona i pestki, które znakomicie wspierają nie tylko serce, ale i układ nerwowy.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a także kwasy z grupy Omega powinny znaleźć się w naszej codziennej diecie. Oleje można dodawać nie tylko do mięs czy ryb, ale i sałatek czy dań z makaronem.

Jakie oleje wybierać?

Aby zadbać o serce i układ krążenia, warto sięgać po zdrowe tłuszcze roślinne.

Oliwa z oliwek



Oliwa z oliwek to składnik diety śródziemnomorskiej, która jest uznana za najzdrowszą dietę świata. W krajach położonych w rejonie basenu Morza Śródziemnomorskiego oliwę z oliwek dodaje się do niemal każdego dania. Oliwa ta detoksykuje organizm, dostarcza witamin A, D, E i K, zwalcza wolne rodniki. Oprócz tego wzmacnia serce.



Awokado



Awokado to owoc, który jest uważany za tzw. superfood. Zawiera dużo przeciwutleniaczy, które działają antynowotworowo oraz zwalczają wolne rodniki. Oprócz tego jest bogate także w witaminy A, C i E, luteinę oraz foliany. Poleca się je kobietom planującym ciążę oraz mamom karmiącym piersią. Awokado to samo zdrowie!



Olej kokosowy



Olej kokosowy również uważany jest za zdrowy tłuszcz roślinny. Pomaga uregulować poziom cholesterolu, wspomaga pracę serca, a także kondycję włosów, skóry i paznokci. Poleca się go osobom, które chcą zgubić zbędne kilogramy.



Olej lniany



Olej lniany rewelacyjnie wspomaga układ trawienny. Przyspiesza metabolizm, ułatwia usuwanie z organizmu złogów, reguluje pracę jelit. Oprócz tego dostarcza kwasów z grupy Omega-3 i Omega-6.



Olej słonecznikowy



Olej słonecznikowy zawiera fitosterole, które mają zdolność obniżania poziomu cholesterolu całkowitego. Dzięki temu utrzymują w normie gospodarkę tłuszczową i wspomagają pracę układu sercowo-naczyniowego.Czytaj też:

Jak wykorzystać jarmuż? Trzy pomysły na zdrowe koktajle