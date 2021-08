Wodonercze – zastój w nerce, który zagraża zdrowiu i życiu. Daje niespecyficzne objawy

Wodonercze stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, prowadząc m.in. do niewydolności nerek oraz związanych z tym powikłań ogólnoustrojowych. Schorzenie to może mieć związek z wadami wrodzonymi w budowie układu moczowego oraz być skutkiem toczących się na różnym etapie życia zmian chorobowych, które dotyczą zarówno nerek, jak i moczowodów, pęcherza moczowego oraz cewki moczowej.

Co to jest wodonercze?

Wodonercze, inaczej zastój w nerce, jest schorzeniem, które może mieć różne podłoże. Wyróżniamy wodonercze wrodzone, które rozwija się już na etapie życia płodowego, jak również wodonercze spowodowane działaniem innych czynników. Wodonercze jest stanem, który bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu, prowadząc do niewydolności nerek lub nerki, co skutkuje m.in. poważnymi zaburzeniami ogólnoustrojowymi.

Wodonercze uniemożliwia odpływ moczu z prawidłowo funkcjonującej nerki. Przeszkoda w postaci np. wrodzonej wady w budowie narządów układu moczowego lub innej nieprawidłowości wpływa na zbyt długie zaleganie produkowanego moczu w nerce oraz powyżej występującej blokady. To skutkuje m.in. powiększeniem nerki lub nerek oraz związanymi z zaleganiem moczu w organizmie powikłaniami, do których zaliczamy m.in. poważne zakażenia bakteryjne.

Wodonercze – przyczyny

Wodonercze może być spowodowane różnymi czynnikami. Mamy z nim do czynienia, gdy dochodzi do blokady w obrębie nerki, moczowodu, pęcherza moczowego lub cewki moczowej. Do częstych przyczyn wodonercza, zaliczamy m.in.:

złośliwe i niezłośliwe nowotwory układu moczowo-płciowego,

zmiany w budowie narządów układu moczowego o podłożu wrodzonym lub nabytym,

kamicę nerkową,

urazy narządów układu moczowego,

refluks pęcherzowo-moczowodowy,

stany zapalne układu moczowego.

Wodonercze u niemowląt

Wodonercze u niemowląt to dość często diagnozowana jeszcze na etapie badań przeprowadzanych u kobiety ciężarnej wada wrodzona. Może ono dotyczyć jednej lub obu nerek. Obustronne wodonercze diagnozowane jest w około 10% przypadków. Schorzenie zwykle występuje u chłopców i zaliczane jest do grupy często ujawnianych wad układu moczowego – szacuje się, że może dotyczyć ponad 2% noworodków.

Wodonercze u dzieci

Stwierdzenie wodonercza u starszych dzieci ma najczęściej związek z diagnostyką innych schorzeń. Zastój moczu towarzyszy m.in. przewlekłym stanom zapalnym układu moczowego i ma związek z rozwijającym się w nerce lub jej okolicy guzem, który stopniowo blokuje odpływ moczu, a także innymi nieprawidłowościami np. w budowie narządów.

Wodonercze u dorosłych

Wodonercze u dorosłych bardzo często ma związek z kamicą nerkową. Na skutek toczącej się choroby dochodzi do powstania blokady odpływu moczu z nerki. Blokadę stanowią różnej wielkości kamienie nerkowe. Do innych przyczyn wodonercza u dorosłych zaliczamy także m.in.:

schorzenia nowotworowe układu moczowo-płciowego,

zabiegi chirurgiczne,

urazy miednicy,

przewlekłe infekcje układu moczowo-płciowego,

niektóre schorzenia przewlekłe.

Wodonercze – objawy

Wodonercze postępuje stopniowo, dając dość niespecyficzne objawy. Przez długi czas mocz może być oddawany np. z inną częstotliwością. To duże utrudnienie diagnostyczne oraz zagrożenie, bo postępujące powiększanie się nerki na skutek zastoju moczu, jest niebezpieczne dla zdrowia. Do grupy objawów wskazujących na zastój moczu możemy zaliczyć m.in.:

nawracający ból brzucha,

nawracające infekcje układu moczowego,

tępy ból krzyża,

ból okolicy narządów płciowych,

zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego,

częste oddawanie moczu w nocy,

oddawanie małej ilości moczu,

nawracającą gorączkę lub długo utrzymujący się stan podgorączkowy.

Wodonercze przez dłuższy czas może jednak nie wywoływać żadnych objawów. Bywa diagnozowane dopiero wówczas, gdy odpływ moczu zostanie całkowicie zablokowany. Bezmocz, czyli brak oddawania moczu, jest bardzo alarmującym sygnałem, który powinien skłonić do natychmiastowej wizyty u lekarza. Mogą towarzyszyć mu m.in. ból brzucha, mdłości, wymioty, wysoka gorączka oraz osłabienie.

