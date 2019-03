Nowy lek obniży cholesterol i wydłuży życie pacjentów

Cholesterol i zdrowie

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi powoduje rozwój miażdżycy – chorobę, w przebiegu której blaszki miażdżycowe okładają się w w naczyniach krwionośnych, powodując zwężenie ich światła. Stan ten sprzyja zawałom i udarom Podstawowym celem leczenia osób z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi jest właśnie zahamowanie rozwoju miażdżycy, a jeśli cholesterol będzie znacznie obniżony, może dojść do stopniowego zmniejszenia się blaszki miażdżycowej.

Zły cholesterol LDL

Cholesterol LDL (tzw. zły cholesterol) jest frakcją cholesterolu, którą kontrolujemy podczas obniżania stężenia cholesterolu we krwi. Podstawowymi sposobami na poprawę poziomów cholesterolu w naszym organizmie jest zdrowa dieta (np. dieta śródziemnomorska), wysiłek fizyczny oraz stosowanie leków, z których najpopularniejsze są statyny. Wiadomo, że u pacjentów cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe obserwuje się zależność: im mniejsze stężenie cholesterolu LDL, tym dłuższe przeżycie.

Kwas bempedoiczny

Naukowcy stworzyli nowy lek obniżający stężenie cholesterolu LDL – kwas bempedoiczny (ang. bempedoic acid). Na łamach „New England Journal of Medicine”, opublikowano wyniki rocznej obserwacji stosowania kwasu bempedoicznego, który skutecznie obniżał cholesterol LDL. Ponadto stosowanie nowego leku w powiązaniu ze statyną nie wiązało się z częstszym występowaniem działań niepożądanych niż samej statyny z placebo. Wyniki badania są bardzo optymistyczne, gdyż obniżając stężenie LDL można wydłużyć życie pacjentów.

