Jak przechowywać leki latem, by nie straciły swych właściwości? Farmaceuci wyjaśniają

„Bardzo ważne jest, aby każdy pacjent miał świadomość, jak groźne dla zdrowia i życia skutki może nieść za sobą niewłaściwe przechowywanie środków leczniczych. Może bowiem powodować brak osiągnięcia efektu terapeutycznego, a w najgorszym przypadku doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa farmakoterapii” – tłumaczy dr hab. Artur Beberok z Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W niewłaściwie przechowywanym leku mogą pojawić się zmiany, które jesteśmy w stanie zauważyć sami, jak np. zmiana w barwie i konsystencji. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby przed zaaplikowaniem syropu, tabletek czy czopków sprawdzić ich wygląd. Jeśli różni od swojej pierwotnej postaci, stosowanie preparatu jest zabronione.

Nieprawidłowe przechowywanie leków może ograniczyć ich skuteczność

„Jedną z podstawowych zasad pozwalających prawidłowo przechowywać leki w warunkach domowych jest odpowiednia interpretacja wskazań producenta dotycząca miejsca i temperatury” – przypomina dr hab. Artur Beberok z Katedry Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na opakowaniach produktów leczniczych zwykle znajdują się następujące zalecenia:

Przechowywać w temperaturze pokojowej – co oznacza zakres temperaturowy 15-25 stopni Celsjusza (najczęściej spotykany);

– co oznacza zakres temperaturowy 15-25 stopni Celsjusza (najczęściej spotykany); Przechowywać w chłodnym miejscu , czyli jest to zakres 5-15 stopni Celsjusza;

, czyli jest to zakres 5-15 stopni Celsjusza; Przechowywać w lodówce, tj. 2-8 stopni Celsjusza.

Co robić, by upał nie zaszkodził lekom? O czym warto pamiętać?

Mierzenie temperatury w miejscach, w których przechowujemy leki

Warto zwrócić uwagę na warunki panujące w pomieszczeniu, w którym przechowuje się leki. Należy umieszczać je w szafkach, które nie są narażone na promienie słoneczne oraz na wilgotność, zatem lepiej niż w kuchni czy łazience na domową apteczkę przeznaczyć szafkę w pokoju.

Sprawdzanie terminu ważności tabletek i innych farmaceutyków

„Kolejną bardzo ważną zasadą, o której musimy pamiętać przed zażyciem każdego leku, jest sprawdzanie jego terminu ważności określonego i nadrukowanego na opakowaniu przez producenta” – wyjaśnia Weronika Nogaj z Koła Naukowego przy Katedrze Chemii i Analizy Leków na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Nie wolno przyjmować produktów leczniczych po upływie tego czasu, ponieważ może to prowadzić do negatywnych, skutków dla zdrowia i życia pacjenta. Zaskakujący jest fakt, że aż 30 proc. ankietowanych przyjmuje leki po upływie terminu ważności. Ponadto, w przypadku niektórych postaci leków, np. kropli do oczu, powinniśmy wyjątkowo przestrzegać zasad dotyczących terminu przydatności do użycia zawartego w ulotce. Wynika to z faktu, że podawane do oczu muszą być jałowe, czyli pozbawione drobnoustrojów chorobotwórczych” – dodaje Iga Hasiak, współautorka badania ankietowego sprawdzającego wiedzę pacjentów na temat zasad przechowywania leków podczas upałów.

Dokładne czytanie ulotek i zaleceń producentów leków

Należy sprawdzać termin ważności nadrukowany na opakowaniu, a także czytać ulotki dołączone do środków leczniczych.

Poprawne utylizowanie odpadów medycznych

Leków przeterminowanych nie należy wyrzucać do kosza – lepiej zanieść je do apteki, która przekaże je odpowiednim instytucjom posiadającym właściwe procedury niszczenia leków niezdatnych do spożycia.

Czytaj też:

Których leków nie wolno wywozić za granicę? Oto nowa lista antywywozowaCzytaj też:

Czego nie zostawiać w samochodzie podczas upałów?