Te leki podrożały najbardziej. Co zrobić, żeby mniej wydawać w aptece?

Ponad 20-proc. wzrost ceny w porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowano w przypadku leku Sorbifer Durules, który jest stosowany w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza. Jak informują eksperci z portalu GdziePoLek, preparat nie ma bezpośredniego zamiennika. Cena tego preparatu w aptekach waha się od 30 do nawet ponad 65 zł za opakowanie. Według zaleceń z ulotki, czas przyjmowania tego leku wynosi kilka miesięcy.

Lista 10 leków, które najbardziej zdrożały

Jakie leki zdrożały najmniej?

Wśród leków, które zdrożały najmniej znajdują się stosowane przewlekle, wydawane wyłącznie z przepisu lekarza preparaty nasercowe: Lokren i Beto 25 ZK oraz przeciwzakrzepowe: Vessel Due F i Xarelt. W przypadku tej drugiej kategorii produktów niewielki procentowy wzrost cen to dobra informacja dla pacjentów, ponieważ ich średnia cena jest już i tak wysoka. Ok. 80 zł kosztuje Vessel Due F i ok. 160 zł Xarelto – wskazują eksperci z GdziePoLek.

Jak ograniczyć wydatki w aptece?

Jeśli porozmawiamy z lekarzem o trudnej sytuacji finansowe,j może dobrać dla nas tańszą terapię. Wiele leków posiada swoje tańsze odpowiedniki. Informacji o nich może udzielić zainteresowanej osobie farmaceuta. Eksperci przestrzegają natomiast przed szukaniem odpowiedników leków na własną rękę lub zmniejszania dawki zapisanego przez lekarza preparatu. Zalecają, żeby upewnić się też, czy na stosowane przez nas leki nie przysługuje nam zniżka, w związku z prawem do refundacji.

Kto jest upoważniony do korzystania z bezpłatnych leków w Polsce?

Receptę na bezpłatne leki dla kobiet w ciąży można otrzymać po uzyskaniu zaświadczenia stwierdzającego ciążę. Mając takie zaświadczenie, receptę na darmowy lek może wystawić każdy specjalista posiadający umowę z NFZ. W przypadku seniorów – receptę na lek refundowany w ramach programu 75 plus wystawić może lekarz rodzinny.

