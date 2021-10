Ministerstwo Zdrowia zniesie staż podyplomowy dla lekarzy. Podjęto już pierwsze kroki

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zwróciła się do ministerstwa zdrowia o zniesienie obowiązkowego stażu zawodowego dla lekarzy. Przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała wskazywał długi proces kształcenia lekarzy – to sześć lat studiów, rok stażu podyplomowego i pięć lub sześć lat kształcenia specjalizacyjnego.

Przyczyny zniesienia stażu podyplomowego

Profesor akcentował, że absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy i kształcenia specjalizacyjnego od strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku studiów – Skrócenie cyklu kształcenie specjalisty o rok w obliczu znacznego niedoboru kard medycznych w Polsce ma także szczególne znaczenie społeczne. Sugerujemy, aby oszczędzone środki przeznaczyć na zwiększenie liczby kształconych lekarzy w Polsce oraz poprawę jakości kształcenia w uczelniach medycznych – powiedział prof. Gruchała.

Co na to Ministerstwo Zdrowia? Adam Niedzielski przyznał, że w ostatnich latach uczelnie dokonały ogromnego postępu jakościowego. – Rozmawialiśmy z rektorami uczelni medycznych na temat jakości kształcenia. Wkrótce przedstawimy stosowne rozwiązania legislacyjne, które pozwolą zwiększyć liczbę dostępnych lekarzy w systemie – dodał na konferencji prasowej.

Wiceminister Piotr Bromber zapowiedział, że resort podejmie niezwłoczne działania legislacyjne w sprawie zniesienia stażu.

Ile trwają studia medyczne?

Obecnie, aby zostać lekarzem, trzeba odbyć 6 lat studiów i zaliczyć staż podyplomowy, który trwa 13 miesięcy. Aby zostać lekarzem specjalistą, konieczna jest także dodatkowo 5 lub 6-letnia specjalizacja. W Przypadku lekarza dentysty studia trwają odpowiednio 5 lat, a staż 12 miesięcy i również istnieje możliwość wykonania specjalizacji.

