Tydzień na niebiesko – Arche Hotel Krakowska wspiera kobiety w profilaktyce raka szyjki macicy

Temat związany z rakiem i leczeniem onkologicznym jest szeroko nagłaśniany w mediach. Dlaczego więc na raka szyjki macicy umiera nawet do 60% zdiagnozowanych kobiet? Zdarza się, że w początkowym stadium ten rodzaj nowotworu przebiega bezobjawowo, co w przypadku braku badań kontrolnych może prowadzić do szybkiego rozwoju choroby. Nie ma więc niczego ważniejszego niż wiedza i profilaktyka. Mając świadomość powagi tego zagadnienia, Arche Hotel Krakowska po raz kolejny postanowił okazać kobietom swoje wsparcie.

Sygnały ostrzegawcze

Pacjentki powinny zwrócić uwagę na krwawienia występujące pomiędzy miesiączkami. Bolesne i obfite menstruacje również stanowią czynnik wymagający konsultacji z lekarzem. Fundacja onkologiczna Alivia wspierająca kobiety w walce z rakiem podkreśla, że „główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Jest to wirus, który przenosi się najczęściej drogą płciową. W większości przypadków organizm sam go usuwa, ale czasami dochodzi do zakażenia przetrwałego, które w niektórych przypadkach skutkuje rozwojem dysplazji szyjki macicy. Są to zaburzenia rozwoju komórek nabłonka szyjki macicy, które mogą prowadzić do złośliwej choroby nowotworowej”. Szczyt zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia, jednakże obecnie ta średnia wieku się obniża. Chorują także młodsze kobiety, dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badania cytologicznego.

22 stycznia w Arche Hotel Krakowska

W przedostatni, styczniowy weekend hotel otworzy swoje drzwi dla wyjątkowych gości. Niedziela stanie się dniem „na niebiesko” – to właśnie ten kolor wybrany został jako motyw przewodni, nawiązujący do profilaktyki raka szyjki macicy. W październiku obiekt był gospodarzem podobnego wydarzenia, utrzymanego w różowych barwach. Był to „różowy event” pod hasłem profilaktyki raka piersi, który zgromadził szeroką publiczność.

„Arche Hotel Krakowska to nie tylko obiekt biznesowy. To przede wszystkim miejsce, które wyróżnia szereg działań społecznych, pro-zdrowotnych i pomocowych. Jesteśmy otwarci na wszystkie te formy aktywności. Chętnie angażujemy się w działania społeczne, a także z dużym zaangażowaniem planujemy i wdrażamy w życie nasze autorskie inicjatywy, których celem każdorazowo jest zwiększanie świadomości społecznej. Wszystkie nasze wewnętrzne projekty realizujemy świadomie uwzględniając zawsze to, co najistotniejsze. Wiemy czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Jako polski kapitał, wspieramy także polskie marki. Łączymy siły. Pomijamy schematy skupiając się na celu, za każdym razem tworząc niepowtarzalne wydarzenia” – mówi Dyrektor Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna Pani Małgorzata Gipsiak.

Program styczniowego wydarzenia jasno pokazuje, że jest ono dedykowane nie tylko kobietom. Poruszana tematyka dotyczy także mężczyzn, m.in. dlatego, że wirus HPV o którym mowa wcześniej, dotyczy obu płci. Warto poznać punkt widzenia specjalistów i poszerzyć swoją wiedzę. A jeśli chodzi o raka szyjki macicy – znając czynniki ryzyka i przebieg leczenia, panowie mogą stanowić wsparcie dla kobiet zmagających się z tą chorobą.

Mądrość i wiedza od wyjątkowych gości

Jednym z gości eventu „Bo ważna jesteś Ty – Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy z Arche Hotel Krakowska” jest dr n. med. Robert Brawura Biskupski – Samaha, specjalista w dziedzinie perinatologii oraz ginekologii i położnictwa, który pasję do nauki łączy z wielką empatią z jaką podchodzi do każdej swojej pacjentki. To także specjalista posiadający liczne polskie dyplomy i certyfikaty oraz, jako jeden z niewielu ekspertów w Polsce, najbardziej prestiżowy dyplom w dziedzinie medycyny płodowej – „Fetal Medicine Foundation Diploma in Fetal Medicine”.

Dr n. med. Robert Brawura – Biskupski – Samaha jest pionierem fetoskopowych (mało inwazyjnych, czyli niewymagających przecięcia mięśnia macicy) operacji rozszczepu kręgosłupa u dzieci w łonie matki, które zostały przeprowadzone w Polsce. Wykonuje skomplikowane, wewnątrzmaciczne operacje u nienarodzonych dzieci, które ratują ich życie i pozwalają uniknąć niepełnosprawności, mogących być efektem na przykład patologii ciąż bliźniaczych w zespole podkradania oraz innych wad z okresu życia płodowego. Jest także pomysłodawcą i współzałożycielem kliniki ginekologicznej Aurea Clinic mieszczącej się na warszawskiej Woli. Miejsca z unikatowym i holistycznym podejściem do pacjenta, stworzonym z myślą o osobach ceniących sobie profesjonalizm, komfort leczenia i najwyższą jakość usług medycznych. W placówce tej zespół znakomitych lekarzy specjalizujących się w perinatologii, ginekologii i położnictwie, radiologii, a także fizjoterapeutów troszczy się o zdrowie kobiet oraz ich pociech. Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu ciąży, badaniach prenatalnych, zaawansowanej diagnostyce ginekologicznej i ultrasonograficznej, oraz leczeniu różnych dolegliwości, z którymi zmagają się kobiety w każdym wieku. To właśnie w Aurea Clinic pasję do medycyny łączy się z empatią w trosce o każdą kobietę. Ponadto, Dr n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha to postać, którą można skojarzyć z wydarzeniami organizowanymi przez obiekt. Jego styczniowy udział w projekcie, będzie kolejną, aktywną formą wsparcia działań Arche Hotel Krakowska.

Kolejnym, bardzo rozpoznawalnym gościem, będzie psycholog Maria Rotkiel, terapeutka rodzinna, terapeutka par, terapeutka dzieci i młodzieży, trenerka motywacyjna rozwoju zawodowego i osobistego, terapeutka poznawczo – behawioralna, doradca zawodowy i osobisty, publicystka. Od ponad 20 lat prowadząca praktykę psychologiczną, terapeutyczną i trenerską specjalizując się w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym i motywacyjnym.

Działalność zawodowa Pani Marii Rotkiel to między innymi terapie uzależnień, terapie zaburzeń nastroju i terapie rodzinne w nurcie poznawczo-behawioralnym. To także warsztaty i wykłady z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, treningi kompetencji wychowawczych dla rodziców i pedagogów, szkolenia z zakresu mediacji i negocjacji oraz komunikacji, szkolenia z zakresu zarządzania stresem oraz emocjami, treningi rozwoju kompetencji zawodowych oraz szkolenia pedagogów i nauczycieli, warsztaty interwencji kryzysowej, terapii poznawczo – behawioralnej, terapii grupowej oraz terapii par i rodzinnej. Maria Rotkiel to również autorka wielu poradników psychologicznych, a także ekspert w mediach oraz kampaniach społecznych.

Podczas eventu „Bo ważna jesteś Ty” udzieli cennych wskazówek dotyczących kobiecości, wiary we własne – Ja. Zdradzi kilka cennych szczegółów odnoszących się do tego, jak w łatwy i przyjemny sposób można pokochać siebie nie tylko za swoje zalety, ale także w odniesieniu do swoich wad, czy niedoskonałości, które to czynią każdą kobietę – wyjątkową.

„Przygotowaliśmy urozmaicony harmonogram tego wydarzenia. Bardzo zależy nam na tym, aby nasi goście uczestnicząc w evencie nie tylko wyszli z niego bogatsi o wiedzę medyczną oraz cenne zdrowotne wskazówki, chcemy, aby przede wszystkim miło i wyjątkowo spędzili ten czas dlatego zadbaliśmy o każdy detal. Zapewnimy wyjątkowy klimat, strefę chill, drobny, słodki poczęstunek, oprawę muzyczną oraz całą masę innych atrakcji dlatego już dziś zapraszam serdecznie do udziału w evencie oraz wspólnego celebrowania ważnych momentów, mających niezwykle ważne i cenne przesłanie” – podsumowuje Dyrektor Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna Pani Małgorzata Gipsiak.

By tego dnia każda uczestniczka eventu poczuła się wyjątkowo, obiekt zadbał także o drobne upominki. W tym działania hotelowe wsparły m. in. marka Clochee – polska marka kosmetyków naturalnych i wegańskich do pielęgnacji twarzy oraz ciała, która słynie z bardzo bogatych składników i ekologicznego podejścia, Studio Sante Uzdrowisko Miejskie – miejsce, w którym każdy kompleksowo może zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie oraz DiWine – kwitnąca społeczność miłośników wina! Producent najwyższej klasy win owocowych wykonanych według starannie opracowanej staropolskiej receptury, który umili naszym gościom to styczniowe niedzielne popołudnie.

O oprawę muzyczną eventu zadba Patryk Łukowicz – działający od 2015 roku jako pianista na scenach polskich i zagranicznych pod pseudonimem Mamut Music. W swojej twórczości prezentuje muzykę klasyczną, rozrywkową, autorskie kompozycje oraz aranżacje fortepianowe bardziej i mniej znanych utworów. Poza dorobkiem stricte pianistycznym, na swoim koncie ma również doświadczenie z dziedziny aktorstwa, wokalistyki, pisarstwa poetyckiego oraz kompozycji fortepianowej i instrumentalnej.

Wydarzenie poprowadzi polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna – Agnieszka Hyży. Gościem specjalnym spotkania będzie Miss Polonia 2022 – Krystyna Sokołowska, która opowie o tym jak wykorzystać media społecznościowe do rozpowszechniania informacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

O scenografię wydarzenia, nawiązującą akcentami do koloru niebieskiego zadba znany już gościom Arche Hotel Krakowska – Serwis Kwiatowy, czyli zespół ludzi, który realizuje swoje pasje związane z przyrodą, zielenią i scenografią tworząc wyjątkowe kompozycje na jeszcze bardziej wyjątkowe wydarzenia. Firma powstała w 1998 r. i nieprzerwanie działa na rynku szeroko pojętych usług ogrodniczych czyniąc każde jedno widowisko – niepowtarzalnym.

Event „Bo ważna jesteś Ty”organizowany Arche Hotel Krakowska, który odbędzie się 22 stycznia, jest wydarzeniem dla wszystkich. Nic nie zastąpi zdrowia, dlatego tak ważne jest to, by stale poszerzać świadomość tego, jak zadbać o nie w odpowiedni sposób. Jeśli chcesz wziąć udział, zgłoś się przez formularz.