Do zapłodnienia dochodzi, gdy żywe plemniki zawarte w nasieniu łączą się z dojrzałym jajkiem w macicy lub jajowodzie. Teoretycznie więc seks analny, podczas którego penis penetruje odbytnicę, nie sprzyja zajściu w ciążę.

Czy można zajść w ciążę podczas seksu analnego?

The American Sexual Health Organization definiuje seks analny jako sytuację, w której mężczyzna wkłada penisa do odbytu innej osoby. Jeśli jednak nasienie wycieknie z odbytu i przedostanie się do pochwy, istnieje ryzyko ciąży. Może się tak zdarzyć np. poprzez przeniesienie plemników do pochwy na palcach.

Chociaż prawdopodobieństwo zajścia w ciążę podczas seksu analnego jest raczej niskie, ryzyko zachorowania na infekcję przenoszoną drogą płciową jest znacznie wyższe.

Jak bezpiecznie uprawiać seks analny?

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową, należy zawsze używać prezerwatywy podczas każdego rodzaju aktywności seksualnej.

W rzeczywistości ten rodzaj aktywności jest najbardziej ryzykownym zachowaniem seksualnym jeśli chodzi o zakażenia wirusem HIV – dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zdecydowanie bardziej narażona jest strona bierna, u której może dojść do przerwania ciągłości skóry.

Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się lub rozprzestrzeniania choroby przenoszonej drogą płciową podczas seksu analnego, bardzo ważne jest używanie prezerwatyw przez cały czas, nawet na zabawkach erotycznych. Zmień prezerwatywę, jeśli zmienisz pozycję lub zmieniasz rodzaj aktywności np. z seksu analnego, dopochwowego lub oralnego.

Ważne jest również stosowanie dużej ilości lubrykantu, aby zapobiec uszkodzeniu skóry. Używaj tylko produktów na bazie wody, ponieważ te na bazie oleju mogą uszkodzić prezerwatywy.

Czy wyjęcie penisa z pochwy przed wytryskiem chroni przed ciążą?

Nadzieja na zapobieganie ciąży poprzez usunięcie penisa przed wytryskiem nie jest wiarygodną formą kontroli urodzeń. Mężczyzna może mieć trudności z kontrolowaniem momentu, w którym dojdzie do wytrysku, a płyn, który ciało uwalnia przed wytryskiem, może zawierać plemniki.

Czy można zajść w ciążę w czasie miesiączki?

Prawdopodobnie kobieta nie zajdzie w ciążę podczas uprawiania seksu w czasie miesiączki. Na ogół owulacja jest za kilka dni, co zmniejsza szanse na poczęcie w tym czasie.

Istnieją jednak wyjątki. Powyższe dotyczy kobiet, które mają typowe cykle od 28 do 30 dni lub dłużej. Jeśli kobieta zalicza się do tych pań, które mają krótszy cykl, istnieje szansa zajścia w ciążę podczas uprawiania seksu w czasie okresu. Jeśli cykl jest krótszy, na przykład co 21–24 dni, oznacza to, że owulacja pojawia się wcześniej wcześniej. Plemniki mogą żyć wewnątrz pochwy przez 2, 3 i nawet 5 dni. Można więc uprawiać seks pod koniec krwawienia, a do zapłodnienia dojdzie np. 4 dni później.

