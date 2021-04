Dni płodne: czas, w którym możesz zajść w ciążę. Jak je obliczyć?

Dni płodne to szczególny czas w cyklu miesiączkowym, w czasie którego kobieta jest zdolna zajść w ciążę. To tylko kilka dni w miesiącu, kiedy prawdopodobieństwo stworzenia nowego życia jest największe.

Czym są dni płodne?

Dni płodne to czas około owulacji. Każda kobieta powinna uważnie obserwować swój cykl menstruacyjny i wiedzieć, kiedy ma owulację.

Czasem organizm daje wyraźne sygnały – kobieta wyraźnie wygląda piękniej, ma świetlistą cerę, błyszczące oczy, jest ponętna i ma większą ochotę na zbliżenia. Objawy są też fizyczne – na wkładce higienicznej można wyraźnie zaobserwować ciągnący się, przezroczysty śluz. Ma on konsystencję białka kurzego i nie da się go pomylić z niczym innym.

Nie zawsze jednak jest tak łatwo. Czasem owulacja nie daje żadnych sygnałów, a kobieta jest przekonana, że ma cykl bezowulacyjny. W ten sposób może nawet nie wiedzieć, że ma dni płodne i zajść w ciążę.

Kiedy wypadają dni płodne?

Dni płodne to czas około owulacji. Najczęściej są to 2 dni przed owulacją i 2 dni po – łącznie 5. W cyklu regularnym, który ma 28 dni, owulacja wypada 14. dnia. Dni płodne trzeba więc liczyć od 12. do 16. dnia cyklu.

Jak rozpoznać dni płodne?

Dni płodne można rozpoznać przede wszystkim po obserwacji śluzu. W czasie dni płodnych zmienia on konsystencję na bardziej galaretowatą, która wyglądem przypomina białko jajka kurzego. Jest go dużo, aby ułatwić plemnikom drogę do komórki jajowej i do zapłodnienia.

Ilość śluzu zależy od gospodarki hormonalnej kobiety, głównie od poziomu estrogenów i progesteronu – warto wiedzieć, że zwiększają go niektóre suplementy diety, np. olej z wiesiołka.

W okresie okołoowulacyjnym można również zaobserwować ból w dole brzucha, charakterystyczne uczucie kłucia w jednym z jajników, tkliwość piersi. To sygnały organizmu, które świadczą o tym, że komórka jajowa jest gotowa do zapłodnienia.

Istnieje jednak kilka innych metod rozpoznawania dni płodnych, z którymi warto się zapoznać, by umieć odczytywać sygnały wysyłane przez organizm.

Metody obliczania dni płodnych

Metoda termiczna – nazywana metodą Holta. Dni płodne można również zaobserwować regularnie mierząc temperaturę. Pomiary powinny odbywać się każdego dnia cyklu, najlepiej o tej samej porze (np. po przebudzeniu). Wyniki zapisujemy w dzienniczku. Gdy zauważymy, że w połowie cyklu temperatura wzrasta o 0,2 stopnia, oznacza to, że rozpoczęły się dni płodne.

Metoda Billingsów – polega na obserwacji śluzu przez cały cykl miesiączkowy. Po miesiączce jest go niewiele, później pojawia się go coraz więcej, by w czasie dni płodnych wystąpił ze zdwojoną siłą. Po owulacji śluz staje się bardziej gęsty

Metoda objawowo-termiczna – polega na połączeniu dwóch powyższych metod: obserwacji śluzu i pomiarów temperatury

Kalkulator dni płodnych

W internecie znajdziemy wiele gotowych kalkulatorów, które pomogą nam obliczyć dokładnie dni płodne. Wystarczy podać w nich pierwszy dzień ostatniej miesiączki oraz przeciętną długość cyklu. Kalkulator obliczy, kiedy mamy największe szanse na zajście w ciążę.

Warto jednak mieć na uwadze, że to tylko urządzenie, które nie bierze pod uwagę czynników, jakie mogą przesunąć owulację. Stres, zła dieta, infekcja, brak snu, zbyt dużo pracy, zmiana klimatu – to czynniki, które powodują zaburzenia w cyklu menstruacyjnym.

Jeśli więc nie planujemy ciąży i stosujemy naturalne metody antykoncepcji, powinniśmy pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. A jeśli planujemy dziecko, powinniśmy uważnie obserwować organizm, by nie przegapić sygnałów zbliżających się dni płodnych.

