Ból w czasie seksu. Co może być przyczyną?

Koktajl endorfin, hormonów, relaksacja i poczucie bliskości – to niektóre zalety udanego seksu. Jest on bardzo ważnym aspektem naszego zdrowia i samooceny. Jeśli boli, koniecznie trzeba to skonsultować ze specjalistą. O powodach bolesnego seksu w studiu programu opowiedziała seksuolog i ginekolog dr n. med. Beata Wróbel.

Ból w czasie seksu – najczęstsze przyczyny

Na ogół ból w trakcie seksu jest spowodowany brakiem odpowiedniego nawilżenia przed rozpoczęciem stosunku lub w trakcie. Suchość pochwy często pojawia się w okresie okołomenopauzalnym, kiedy dochodzi do spadku poziomu żeńskich hormonów, ale może być też skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków. Czasem brak odpowiedniego nawilżenia wynika z niskiego pobudzenia – gdy gra wstępna jest zbyt krótka i kobieta nie osiągnie wystarczającego podniecenia, seksmoże sprawiać ból.

Ból w czasie seksu – zaskakujące przyczyny

Ból w czasie stosunku może mieć także kilka innych przyczyn, o których rzadko się pamięta:

Reakcja alergiczna – uczulenie może dotyczyć materiału, z którego jest wykonana prezerwatywa, a także być spowodowana środkiem do higieny intymnej lub żelu stosowanego do nawilżenia pochwy/członka.



Zapalenie/podrażnienie łechtaczki – to rzadka przypadłość, jednak może do niej dojść w wyniku braku odpowiedniej higieny lub zbyt intensywnej stymulacji.



Stres – intensywny lub długotrwały stres może powodować problemy z nawilżeniem pochwy w wyniku spadku libido.



Pochwica – schorzenie mające swoje podłoże w psychice. Objawia się wyjątkowo silnym zaciśnięciem mięśni, uniemożliwiającym wprowadzenie członka.



Infekcja dróg moczowych – stosunek płciowy podczas infekcji dróg moczowych może zwiększać ból i ogólne złe samopoczucie.



Brak seksu – brak seksu przez około 2 lata może sprawić, że kilka pierwszych stosunków będzie bolesnych.



Endometrioza – kobiety, które zmagają się z endometriozą (stan, w którym tkanka endometrium wyrasta poza macicą) mogą doświadczać intensywnego bólu podczas seksu. Lokalizacja endometrium determinuje poziom bólu.



Problemy w związku – relacje między partnerami mają ogromny wpływ na życie seksualne. Gdy pojawiają się problemy w relacji, seks może sprawiać ból.

Ból w czasie seksu – bardzo niepokojące objawy

Ból w czasie seksu może być też objawem poważnej choroby. Jeśli dodatkowo pojawią się poniższe objawy, trzeba jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:

krwawienia z dróg rodnych w trakcie lub po stosunku,



ból brzucha w trakcie lub po stosunku,



gorączka,



niewłaściwa wydzielina z pochwy,



swędzenie lub pieczenie,



ból w trakcie głębokiej penetracji,

zmiany skórne, owrzodzenia, pęcherze w obrębie narządów płciowych.



Seks nie powinien powodować bólu. Najważniejsze więc, by przełamać wstyd i wybrać się po pomoc. Regularne wizyty u lekarza, systematyczne wykonywanie cytologii i reagowanie na niepokojące objawy może zmniejsza ryzyko zachorowania na poważną chorobę.

