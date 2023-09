Napięciowy ból głowy – przyczyny, objawy i leczenie

Napięciowy ból głowy zaliczany jest do grupy pierwotnych bólów głowy, które występują samoistnie, czyli nie są związane z chorobami. Napięciowy ból głowy to ból o umiarkowanym natężeniu, który najczęściej wywołuje silny lub przewlekły stres. Jak rozpoznać napięciowy ból głowy? Jakie niepokojące objawy powinny skłonić do natychmiastowej wizyty u lekarza? Sprawdź.