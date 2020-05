Dlaczego kobiety w wieloletnich związkach „rezygnują” z seksu? Odpowiedź może zaskoczyć

Według National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyle, jeśli chodzi o długotrwałe relacje, kobiety wycofują się na samą myśl o seksie z partnerami, zanim zrobią to mężczyźni. Ale prawdopodobnie już to wiedziałeś, prawda? Jest to jedna z tych rzeczy, o których wszyscy wiedzą – chociaż jest to wiedza na niskim poziomie – ale nikt do tej pory tego nie potwierdził. Główne pytanie brzmi: dlaczego?

Wyjaśnijmy: kobiety nie są z natury mniej seksualne niż mężczyźni. Kobiety, w przeciwieństwie do tego, co mogłeś uważać, nie chcą by seks istniał dla nich tylko do momentu, kiedy urodzą dzieci, a następnie, by spędziły resztę życia na udawaniu bólu głowy. Ale te, które są w ponad rocznych związkach, same unikają seksu. Być może wynika to ze sposobu, w jaki zostaliśmy ukształtowani jako społeczeństwo. Uczymy się ciągle wymyślać. Sukienka, którą miałaś od roku, nie jest już wystarczająco ładna, potrzebujesz zupełnie nowej. Twoja wysportowana sylwetka uzyskana po wielu latach w zeszłym roku? Już passe. Teraz potrzebujesz dużej pupy, bo przecież takie są trendy w mediach.

Oczekujemy, że będziemy w ciągłym ruchu, że cały czas będziemy się zmieniać i ulepszać. Nowsze zawsze znaczy lepsze – przynajmniej podświadomie. Powinna stale pracować nad swoim „idealnym” kolorem włosów, karierą i partnerem. Pomysł, aby czuć się komfortowo z czymś „starym”, jest całkowicie obcy. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego tak szybko kobiety nudzą się życiem seksualnym. Warto dodać też, że istnieje wiele badań, które dowodzą, że heteroseksualne kobiety mają najmniej orgazmów, a wiele kobiet po prostu nie osiąga satysfakcji seksualnej.

Czytaj także:

Liczba wyszukiwań „jak sprawić, by seks był ciekawszy” wzrosła o 5000%

Magia pierwszego razu?

Za pierwszym razem, gdy robisz to z nową osobą, jest to ekscytujące. Po raz pierwszy doświadczasz nagiego ciała, odkrywasz wszystkie sekrety, które skrywały się za ubraniami. To już gwarantuje, że będzie interesujące, nawet jeśli nie będzie zbyt dobre. Kiedy pierwszy raz uprawiasz seks - nawet jeśli jest bez orgazmu – uczysz się ekscytujących nowych rzeczy. Poznajesz pragnienia i upodobania. Stajesz się antropologiem seksualnym.

A potem nowość znika. Bez względu na to, co robimy, nikt z nas nie może być nowy. Bielizna, odgrywanie ról, pozycje: wszystkie są różnymi sposobami, aby osiągnąć ten sam niemożliwy wyczyn: pierwszorazowe uczucie podniecenia. A jeśli to wszystko nie jest już nowością, to co pozostało?

Nic. Więc oczywiście się nudzisz. Seks był w porządku, ale teraz to wszystko jest już znajome i zaczęłaś zauważać przeciętność o wiele bardziej, ale wydaje się, że jest za późno, aby być szczerym, jak mało ci się teraz w tym wszystkim podoba.

Czytaj także:

Pornowirus. Rośnie liczba uzależnionych od pornografii

Kluczem jest rozmowa!

Mężczyzna nie powinien zatem zakładać, że partnerka „nie chce uprawiać seksu”, ponieważ się starzeje lub po prostu „nie jest tak seksualna”, a wziąć za to odpowiedzialność. Rozpocząć dialog i dowiedzieć się, czy ona naprawdę cieszyła się seksem, czy po prostu zadowalała ją nowość i pragnienie, aby cię uszczęśliwić.

Również kobiety ponoszą tu odpowiedzialność. Złe jest akceptowanie niezadowalającego seksu, bo w dłuższej perspektywie to sprawi, że będzie nieszczęśliwa. Wypowiedzenie słów „właściwie to nie doszłam” może wydawać się denerwujące na początku związku, ale o wiele trudniej jest powiedzieć to, kiedy jesteście razem od miesięcy lub lat. Wtedy pierwsze pytanie, jakie zada twój partner brzmi: „dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej?”.

Czytaj także:

Spory wzrost popularności pornografii podczas epidemii koronawirusa