3 porady dotyczące poprawy życia seksualnego podczas kwarantanny

Pobyt w domu wynikający z pandemii koronawirusa wywołał mnóstwo spekulacji o tym, jak sytuacja ta wpłynie na nasze życie intymne. Łatwo jest znaleźć artykuły mówiące o tym, że pary się męczą i będzie boom rozwodowy po COVID. Niewątpliwie sytuacja ta stanowi wyzwanie dla wielu relacji.

Badacze z Kinsey Institute przeprowadzili ankietę wśród tysięcy dorosłych na temat skutków kwarantanny dla ich życia seksualnego. 44 proc. badanych uczestników doznało pogoszczenia życia seksualnego. Jednocześnie 14 proc. stwierdziło, że ich życie seksualne poprawiło się, a 23 proc. że związek znalazł się teraz w lepszym miejscu. Wyniki te pokazują nam, że chociaż wielu zmaga się z trudnościami, pandemia stwarza również nowe możliwości do zmiany naszego życia intymnego na lepsze. W badaniu 1 na 5 osób dorosłych dodało, że od czasu kwarantanny urozmaiciło się w ich życie seksualne. Wśród wielu rzeczy, które wpłynęły na ten stan rzeczy, były:

Uprawianie seksu w nowej pozycji lub nowym miejscu w domu

Filmowanie się podczas seksu

Próbowanie zabawki seksualnej

Dzielenie się fantazją seksualną, której nigdy wcześniej nie próbowali

Jak więc wykorzystać obecną sytuację, aby ożywić swoje życie seksualne i miłosne? Oto trzy sugestie, jak przywrócić iskrę w twoim związku i utrzymać ją w pandemii i poza nią.

1. Wypróbuj nowe rzeczy w sypialni

Ludzie są z natury podnieceni nowością jeśli chodzi o seks. Łatwo znudzimy się czynnościami seksualnymi – i bardziej niż kiedykolwiek czuć, że jesteśmy w rutynie. Nie możemy nawet opuścić naszych domów, z wyjątkiem wyjścia po niezbędne rzeczy, więc naturalne jest odczuwanie stłumionego popytu na coś świeżego, nowego, interesującego i ekscytującego. Możesz zaspokoić tę potrzebę nowości, wypróbowując nowe rzeczy w sypialni. Porozmawiaj ze swoim partnerem o tym, co możecie zrobić nowego. Bez względu na to, czy to próba nowych pozycji seksualnych, nowego miejsca, zabawki erotycznej, czy ubranie się w seksowną bieliznę, znaczenie ma przede wszystkim powiew świeżości i ekscytacja w łóżku.

2. Znajdź sposoby radzenia sobie ze stresem

To normalne, że czujesz się teraz zestresowany, niespokojny i zdenerwowany. Na świecie jest wiele niepewności, a wiadomości są o wiele bardziej przygnębiające niż podnosząca na duchu. Jeśli twój umysł (lub umysł partnera) jest zajęty myślami związanymi z pandemią, utrudni to nie tylko nastrój do seksu, ale także czerpanie przyjemności z aktywności seksualnej. Wymyślcie formy relaksu, które działają na was oboje, abyście mieli w tej chwili okazję na skupienie się na sobie, a nie na pandemii. Oto co możesz zrobić:

Włącz medytację lub techniki uważności do codziennego życia

Odłącz się od wiadomości, e-maila i mediów społecznościowych, aby oczyścić umysł

Ćwicz, weź długą kąpiel lub wykonaj z partnerem masaż

3. Spędź romantyczną randkę w domu

Ponieważ restauracje, bary, kina i inne popularne miejsca na randki są tymczasowo zamknięte, może wydawać się, że pomysł spędzenia razem romantycznego wieczoru jest niezbyt realny. Jednak nie ma powodu, dla którego nie możesz mieć satysfakcjonującej randki w domu. To wymaga tylko trochę wysiłku i kreatywności. Podjęcie starań, aby dobrze wyglądać, pomoże zwiększyć atrakcyjność seksualną, a jednocześnie pokaże, że ci zależy. Zaplanuj przyjemny wieczór. Dla niektórych może to oznaczać wspólne gotowanie ulubionego posiłku, wino podczas oglądania zachodu słońca (z balkonu), oglądanie filmu, lub spróbowanie gry erotycznej. Opcje są nieograniczone, a przy odrobinie kreatywnego myślenia możesz stworzyć relaksujący – lub ekscytujący – wieczór na każdą kieszeń.

