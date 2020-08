Układ rozrodczy kobiety odrzuca niechciane plemniki. Wie, które geny są lepsze?

Pierwszą poważną przeszkodą, na jaką napotyka nasienie w drodze do zapłodnienia, jest szyjka macicy kobiety. Wypełniona gęstym śluzem, pomaga silnym plemnikom łatwiej podróżować i blokuje nieprawidłowe lub słabo funkcjonujące plemniki przed kontynuacją w układzie rozrodczym kobiety.

Ale czy dotyczy to również tworzenie niektórym plemnikom przyjaznego dla środowiska? Badacze z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii przeanalizowali tę tezę, łącząc wszystkie możliwe permutacje śluzu szyjkowego dziewięciu kobiet ze spermą ośmiu mężczyzn. Następnie porównali efektywność łączenia plemników z genotypem każdej osoby. Badanie wykazało, że śluz szyjki macicy samic miał silniejszy wpływ na nasienie niektórych mężczyzn niż innych. Plemniki, które były w większym stopniu odmienne genetycznie od komórki jajowej, osiągały lepsze wyniki, zwiększając tym samym zmiany zapłodnienia.

Jak ciało kobiety wybiera plemnik?

Wcześniejsze badanie autorów wykazało, że to samo wystąpiło w płynie pęcherzykowym kobiety. To swoisty chemiczny „kapelusz sortowania”, który pomaga plemnikom, które najprawdopodobniej dadzą jej potomstwu genetyczny impuls do przeżycia. „Wydaje się, że cały układ rozrodczy samicy wyewoluował w celu odfiltrowania niechcianych plemników” – powiedział Jukka Kekäläinen, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, który jest autorem obu badań. Naukowcy twierdzą, że tajemniczy wybór samicy może potencjalnie wystąpić na wielu etapach podczas migracji plemników z pochwy do niezapłodnionego jajeczka.

Pomoc w leczeniu niepłodności

Wyniki badań mogą posłużyć do pogłębienia wiedzy na temat niepłodności u niektórych par i być może „ułatwią opracowanie bardziej spersonalizowanej diagnostyki niepłodności i zwiększenie dokładności diagnoz”. Około 30% do 40% par borykających się z niepłodnością nie zna dokładnej przyczyny ich niezdolności do poczęcia, więc jeśli oboje są zdiagnozowani jako płodni, możliwe jest, że koncepcja niezgodności na poziomie gamet może pomóc im zrozumieć ich problemy reprodukcyjne. „Dlatego promujemy przyszłe badania nad niepłodnością, aby sprawdzić, czy niepłodność jest stanem patologicznym, czy może również być skutkiem wykazanego mechanizmu ewolucyjnego” – powiedział Kekäläinen.

Biologia jest bowiem prosta: im bardziej zróżnicowane są te geny, tym bardziej zróżnicowane są rodzaje infekcji, z którymi można walczyć. Jeśli twój partner ma nieco inną kombinację tych genów niż ty, wtedy będziesz mieć potomstwo, które będzie w stanie zwalczać jeszcze więcej patogenów i chorób.

Czytaj także:

Sprawdź, na jakim poziomie jest twoja inteligencja seksualna