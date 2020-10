Kamasutra, czyli starożytna sztuka miłości. Pozycje

Kamasutra kojarzy się głównie z wielkim poradnikiem dotyczącym seksu, okraszonym mnóstwem obrazków. To jednak błędne wyobrażenie – choć Kamasutra rzeczywiście o miłości cielesnej mówi, to zaledwie 20 procent jej objętości zajmują opisy różnych pozycji. Kamasutra jest przede wszystkim traktatem filozoficznym, poświęconym istocie miłości.

Kamasutra: czym jest i ile ma lat?

Kamasutra powstała około 1800 lat temu. Jej autorem jest Watsjajana, który pisał o tym, jak poprzez miłość doświadczyć boga, a właściwie bóstw – wyznawał hinduizm, a nawet pełnił w nim funkcję bramina – kapłana. Uważał, że skoro przyjemność cielesna daje radość, to jest tak samo miła bóstwom jak pracowite i pełne religijnego natchnienia życie.

W hinduizmie „sutra” oznacza rodzaj aforyzmu, zwięźle przedstawionej mądrości, a Kama to imię jednej z bogiń, oznaczające właśnie przyjemność. Ale przyjemność w rozumieniu Watsjajany jest rodzajem sztuki, którą trzeba opanować. Przecież muzyk, zanim wystąpi na koncercie przyjemnym dla ucha słuchaczy, musi wcześniej długo swoje umiejętności kształcić. Podobnie jest z miłością i seksem.

Kamasutra: co musisz o niej wiedzieć?

Pewnie znany jest ci termin „seks tantryczny”, a w sanskrycie „tantra” oznacza uświęconą seksualność i to właśnie ona stanowi filozofię, na której podwalinach powstała Kamasutra. Księga podkreśla, że tę seksualność można uświęcać, podążając dwoma ścieżkami. Pierwsza to Vama Marga, nazywana również ścieżką lewej dłoni, która oznacza to, z czym Kamasutra się większości osób kojarzy – praktykowanie przeróżnych pozycji seksualnych. Drugą ze ścieżek jest Dakshina Marga, czyli ścieżka prawej dłoni, powiązana z odczuwanymi w trakcie seksu emocjami, energią, tym, co nie jest fizyczne. Podkreśla ona, że więź między kochankami stanowi podstawę udanego zbliżenia. Uczy, że kontakt wzrokowy w czasie stosunku czy oddychanie z partnerem w tym samym rytmie są równie ważne jak samo zbliżenie.

Kamasutra: co mówi o seksie?

Kamasutra, jak na czasy, w których została napisana jest bardzo feministycznym tekstem. Zaznacza, że mężczyzna powinien na pierwszym miejscu stawiać zaspokojenie swojej partnerki i wstrzymywać się z własnym orgazmem do momentu, aż ona nie zacznie szczytować. Watsjajana podkreślił również, że seks nie służy tylko do płodzenia dzieci. Nie oznacza to jednak, że w Kamasutrze nie znajdziemy ilustracji z mężczyzną otoczonym całym haremem kobiet.

Autor Kamasutry podzielił mężczyzn na trzy kategorie: z genitaliami wielkości dużej, średniej i małej. Męskim genitaliom odpowiadają genitalia żeńskie, które też mają swoje rozmiary, więc są w stanie „przyjąć” albo genitalia duże, albo małe, albo średnie. Według Watsjajany udany seks mężczyzny z dużymi genitaliami i kobiety, która potrafi przyjąć tylko małe ich odpowiedniki, nie będzie udany. Tylko wtedy, gdy zachodzi tu rozmiarowa podobieństwo, zbliżenie będzie udane.

Co więcej, według Watsjajany partnerzy powinni być do siebie dopasowani pod względem temperamentów seksualnych. Jeśli tego dopasowania nie będzie, napięcie wyczuwalne podczas seksu zacznie dominować nad czerpaną z niego przyjemnością.

Warto też dodać, że uprawianie Kamasutry na co dzień, w pośpiechu może nie być łatwym zadaniem. To pozycje i techniki na specjalne okazje, kiedy partnerzy mogą skupić się na sobie, a nie kiedy mają akurat pięć minut przed wyjściem do pracy.

