Niedopasowanie seksualne – 6 sygnałów, których nie należy ignorować

Sygnały świadczące o niedopasowaniu seksualnym najczęściej pojawiają się na samym początku przejścia na „wyższy poziom wtajemniczenia” relacji pomiędzy partnerami. Pierwsze kontakty seksualne w związku mogą być nieco „nieporadne”, co jest związane z poznawaniem potrzeb drugiej połówki, jednak kiedy problem nie mija, to warto zastanowić się, dlaczego i w jaki sposób go rozwiązać.

Co to jest niedopasowanie seksualne?

Niedopasowanie seksualne można porównać do często występującej i uniemożliwiającej zbudowanie zdrowej relacji niezgodności charakterów. Wprawdzie obydwa problemy dotyczą nieco innej płaszczyzny, jednak tak naprawdę, są bardzo podobne.

Niedopasowanie seksualne związane jest z różnym podejściem do seksu, odmiennymi temperamentami seksualnymi partnerów oraz nietypową budową anatomiczną, która także może spowodować, że w łóżku nie stworzymy zgranego duetu. Niektóre problemy z dopasowaniem seksualnym da się rozwiązać, pracując nad relacją, poznając potrzeby partnera i jasno komunikując potrzeby własne oraz eksperymentując i korzystając z różnych technik zwiększania satysfakcji seksualnej. Niestety, nie zawsze się to udaje i wówczas trzeba zdecydować, czy chcemy budować długotrwały związek, w którym seks nie zapewni satysfakcji jednego lub obojgu partnerów.

Co świadczy o niedopasowaniu seksualnym?

Sygnały niedopasowania seksualnego nie są trudne do rozpoznania nawet na początku relacji o charakterze seksualnym. Poniżej opisujemy 6 częstych „objawów” niedopasowania seksualnego, których nie można ignorować.

Czytaj także:

4 mity o seksie, które mogą zniszczyć związek