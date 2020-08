5 najbardziej popularnych rodzajów orgazmu u kobiet

Orgazm, często uważany za punkt kulminacyjny aktywności seksualnej, może być subiektywnym doświadczeniem, któremu w danym momencie towarzyszą reakcje fizyczne. Orgazmy mogą charakteryzować się intensywnymi doznaniami i przyjemnością, rozładowaniem napięcia erotycznego w punkcie kulminacyjnym i chwilowo zmienionym stanem świadomości, a także reakcjami psychofizjologicznymi, takimi jak aktywność narządów płciowych, mimowolne skurcze mięśni miednicy i zmiany częstości akcji serca. Jak się okazuje, kobiety mają mniej przewidywalne i bardziej zróżnicowane doświadczenia związane z orgazmem niż mężczyźni – wynika z ostatnich badań opublikowanych w Journal of Sexual Medicine.

Jakie są rodzaje orgazmów?

Oto lista najczęstszych typów orgazmu i sposobów ich odczuwania, chociaż różni się to w zależności od osoby:

Typ orgazmu Jak się go odczuwa łechtaczkowy Te orgazmy są często odczuwane na powierzchni ciała, opisywane jako uczucie mrowienia na skórze i w mózgu. pochwowy Te orgazmy są głębsze w ciele i mogą być łatwo odczuwane przez osobę penetrującą pochwę, ponieważ ściany pochwy będą pulsować. analny Przed orgazmem analnym można odczuwać intensywną potrzebę oddania moczu, ale skurcze będą odczuwalne wokół zwieracza odbytu. kombinowany Kiedy pochwa – szczególnie punkt G – i łechtaczka są stymulowane w tym samym czasie, zwykle powoduje to bardziej wybuchowy orgazm, który może powodować konwulsje. stref erogennych Mniej sensualne części ciała, takie jak uszy, sutki, szyja, łokcie i kolana, mogą wywoływać przyjemną reakcję podczas całowania i zabawy. W przypadku bardziej wrażliwych osób ciągła zabawa może prowadzić do orgazmu.

Orgazm łechtaczkowy

Łechtaczka to mały narząd o wielu zakończeniach nerwowych. Najlepszym sposobem na stymulację łechtaczki jest delikatne pocieranie palcami, dłonią lub językiem ruchem do przodu i do tyłu, lub ruchem okrężnym.

Gdy łechtaczka zacznie być zwilżona – zastosuj szybszy i mocniejszy nacisk z powtarzalnym ruchem.

Zakończ ten ruch dużym naciskiem. Cofnij się trochę, jeśli łechtaczka jest zbyt wrażliwa.

Orgazm pochwowy

Orgazm pochwowy jest często błędnie interpretowany jako „najszybszy” sposób na osiągnięcie orgazmu przez kobiety, ale dla kobiet często jest to najtrudniejszy. Na ściance pochwy jest punkt przyjemności zwany punktem G i kiedy stymulujesz go regularnym, silnym naciskiem, może to doprowadzić do orgazmu. Stymulacja punktu G jest również drogą do wytrysku u kobiet, ponieważ stymuluje gruczoły po obu stronach cewki moczowej.

Staraj się używać palców do penetracji.

Naśladuj raczej ruch okrężny niż ruch do wewnątrz i na zewnątrz.

Powtarzaj ruchy, które sprawiają ci przyjemność, aby uczucia się wzmocniły.

Orgazm analny

Orgazmy odbytu są znacznie częstsze u mężczyzn z powodu gruczołu krokowego, ale można je również osiągnąć poprzez pocieranie zewnętrznej części otworu odbytu, jak również stymulowanie palcem wnętrza odbytu. Jeśli chodzi o seks analny, najlepiej użyć nawilżacza, ponieważ okolice zwieracza nie zawierają tak dużej błony śluzowej. Jeśli chcesz odwdzięczyć się partnerowi, stymuluj prostatę, delikatnie wkładając palec prosto do przodu i masuj gruczoł.

Orgazm łączony i erogenny

Aby osiągnąć orgazm typu combo, połącz stymulację łechtaczki i pochwy w tym samym czasie. Jest to również najczęstszy sposób na osiągnięcie kobiecego wytrysku, ponieważ łechtaczka jest stymulowana, a punkt G i inne gruczoły również delikatnie uciskane. Orgazmy w strefie erogennej są osiągane wyłącznie poprzez wiele eksperymentów. Możesz być w stanie osiągnąć orgazm z pocałunków na szyi, zębach na sutkach lub palcach po wewnętrznej stronie łokci. Najlepszym sposobem na znalezienie stref erogennych jest użycie piórka lub innego lekkiego przedmiotu zewnętrznego i zrozumienie, gdzie czujesz największą przyjemność.

