Naukowy sposób na łysienie

Łysienie – najczęstsze przyczyny

Łysienie androgenowe wynika z działania pochodnej testosteronu – dihydrotestosteronu (DHT). DHT prowadzi do zahamowania produkcji włosów. Łysienie androgenowe spotykane jest również u kobiet, które pojawia się albo w wyniku choroby endokrynologicznej (np. zespół policystycznych jajników, zespół Cushinga) lub po menopauzie. Bez względu na przyczynę łysienie stanowi dla wielu osób problem natury kosmetycznej dlatego intensywnie poszukiwane są skuteczne metody przywracające odpowiednią gęstość włosów.

Działanie osocza bogatopłytkowego

Niedawno opublikowano badanie, w którym porównywano efekt podskórnego wstrzykiwania osocza bogatopłytkowego z placebo w leczeniu łysienia u mężczyzn. Do próby włączono 26 osób, które losowo przydzielono do jednego z dwóch rodzajów postępowania. U uczestników badania wykonywano cztery iniekcje co dwa tygodnie. Po 3 miesiącach od ostatniego ostrzyknięcia, w grupie otrzymującej osocze bogatopłytkowe zauważono istotnie większy wzrost liczby i gęstości włosów w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo. Niestety naukowcy nie odnotowali istotnych związków między składem podanego osocza, a efektami leczenia co utrudnia opisanie korzystnego wpływu jakie osocze bogatopłykowe wykazuje na włosy.

