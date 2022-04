Stawy prosto z drukarki

Kiedy pan myśli: „ortopedia”…

…to dla mnie najlepsza specjalizacja w medycynie. To również bardzo prężna gałąź medycyny i szeroki wybór możliwości specjalizacji – w moim przypadku choroby stawu kolanowego i urazy sportowe narządu ruchu.

Ortopedia okazała się moją miłością od pierwszego wejrzenia. Było to jeszcze na studiach na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, kiedy kolega z roku namówił mnie do tego, by podglądać, na czym polega ta dziedzina. Szef katedry i kliniki prof. Andrzej Bohatyrewicz zaraził mnie tą miłością, za co jestem mu bardzo wdzięczny.

Czy w Polsce można uprawiać i rozwijać ortopedię na światowym poziomie?

Jak najbardziej! Polska ortopedia z sukcesem podąża za rozwojem światowej ortopedii. Rozwijane są mało inwazyjne techniki operacyjne, zachowawcze metody leczenia, innowacyjne rozwiązania w procesie leczenia narządu ruchu. Mamy się czym pochwalić i cały czas się intensywnie rozwijamy.

Jakie jest pana największe osiągnięcie na polu ortopedii?

Z pewnością to zadowoleni i zdrowi pacjenci. Cieszą mnie bardzo osiągnięcia sportowe moich pacjentów po przeprowadzonych przeze mnie zabiegach, napawają mnie dumą ich medale olimpijskie i te z mistrzostw międzynarodowych.

Podobno robi pan protezy stawu kolanowego „szyte na miarę”, czyli dopasowane do konkretnego pacjenta…

To co udało mi się do tej pory osiągnąć, to opracowanie autorskich metod leczenia operacyjnego, przynoszące lepsze efekty niż standardowe metody. Powracając do moich licealnych marzeń o byciu konstruktorem, architektem, olbrzymią satysfakcję daje mi współpraca z inżynierami medycznymi, dzięki którym mogę w oparciu o projektowane i wykonywane przez nich modele indywidualizować i precyzyjnie planować zabiegi operacyjne.

Na czym polega pańska metoda?

Na tym, aby na podstawie badania tomografii komputerowej stworzyć model przestrzenny stawu kolanowego, obliczyć współrzędne, które wykazują anomalie danego stawu, a następnie przeprowadzić wirtualną operację. Wszystko po to, żeby wskazać właściwą metodę operacji i dopasować określone implanty. Następnie w drukarce 3D drukujemy zindywidualizowane narzędzia i implanty dla konkretnego pacjenta. Będą one pasować wyłącznie do jednego pacjenta na świecie. Dwa lata temu zespół pod moim kierownictwem przeprowadził pierwszą w Europie taką operację.

Ile takich zabiegów już pan przeprowadził?

Do dziś udało nam się przeprowadzić kilkadziesiąt podobnych operacji opartych na takim schemacie postępowania. Muszę przyznać, że sam jestem zdumiony ich bardzo wysoką skutecznością.

Co chciałby pan jeszcze osiągnąć w swej specjalności?

Jestem bardzo zainteresowany dalszym rozwojem naukowym. Bardzo chciałbym nadal rozwijać nowe techniki operacyjne i metody leczenia zachowawczego. Ma w głowie parę pomysłów na nowe narzędzia, które jeszcze bardziej poprawiłyby skuteczność leczenia naszych pacjentów.

Chciałbym też rozwijać prewencję w sferze naukowej i praktycznej, czyli co robić, aby nie być pacjentem ortopedy. Zminimalizowanie liczby kontuzji wśród sportowców czy wśród osób starszych to potężne wyzwanie dla ortopedii. Jestem przekonany, że najbliższe lata przyniosą również w tym obszarze znaczące postępy.

Tak wiele wyzwań w mojej misji przede mną, że czasami sam zachodzę w głowę, czy uda mi się osiągnąć swoje zawodowe zamierzenia i przybliżyć ortopedyczne marzenia. Zawsze wtedy sił dodają mi moi powracający do zdrowia pacjenci!

Maciej Karaczun

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny, PUM), doktor nauk medycznych, stypendysta Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii (ESSKA). Związany z Katedrą i Kliniką Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu PUM w Szczecinie, współzałożyciel kliniki Orthosport w Szczecinie i Guardian w Koninie. Na co dzień współpracujący ze sportowcami różnych dyscyplin, medalistami rozgrywek krajowych, europejskich, światowych w tym Igrzysk Olimpijskich. Od 2014 lekarz zespołu Chemika Police (lidera żeńskiej siatkówki w polskiej lidze siatkówki oraz stałego bywalca rozgrywek Ligi Mistrzyń CEV). W przeszłości współpracował z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Inicjator nowoczesnych metod leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu. Innowator w zakresie nowoczesnych metod leczenia małoinwazyjnego. Twórca autorskich metod operacyjnych z dziedziny chirurgii stawu kolanowego.