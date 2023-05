Odczuwasz ból pięty przy chodzeniu? Nie ignoruj go, to może być ostroga piętowa

Ostrogi piętowe rozwijają się długo, dlatego nie powinno się ignorować pierwszych objawów ich pojawienia się, czyli bólu pięty po wysiłku fizycznym czy chodzeniu. Wraz z rozwojem dolegliwości ból występuje również podczas siedzenia, leżenia, a nawet snu uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.

Jakie są przyczyny powstawania ostróg piętowych?

Przyczyną dolegliwości może być nie tylko chodzenie, zwłaszcza po twardych powierzchniach, ale również noszenie niewłaściwych butów, np. na wysokim obcasie lub klapków, które w złej pozycji utrzymują stopę. Przyczyną dolegliwości może być również:

artretyzm,

przebyte urazy stawu skokowego lub stopy,

zaawansowany wiek,

otyłość.

Objawy ostrogi piętowej

Podstawowym symptomem ostrogi piętowej jest ból pięty podczas chodzenia, który słabnie, gdy się „rozchodzimy”. Towarzyszyć mu mogą:

stan zapalny,

obrzęk z przodu pięty,

mały występ kostny na pięcie.

Jeśli zauważysz u siebie któryś z tych objawów, udaj się do ortopedy, który zaleci odpowiednie leczenie. Najczęściej są to zastrzyki z kortykosteroidów. Są to substancje, które pomagają złagodzić zarówno ból, jak i stany zapalne w obrębie stopy.

Jak domowymi sposobami leczyć ostrogę piętową?

Podczas leczenia ostrogi piętowej ważne jest ograniczenie ruchu, żeby nadmiernie nie obciążać stopy. Ból i obrzęk łagodzą zimne okłady z kostek lodu owiniętego w ściereczkę. Powinno się stosować je nie dłużej niż 15 minut, żeby nie doprowadzić do odmrożeń. Dobre efekty przynoszą również delikatne ćwiczenia rozciągające, które nie powinny sprawiać bólu. Najlepiej wykonywać je rano kiedy stopy są wypoczęte. Do zalecanych ćwiczeń należą:



rozciąganie mięśni łydek np. na schodach,

masowanie pięty za pomocą piłeczki (piłeczkę tenisową należy włożyć pod stopę i przesuwać ją od pięty do palców),

odciąganie palców stóp w kierunku tułowia (należy przytrzymać je w tej pozycji przez 10 sekund),

chwytanie miękkich przedmiotów palcami stóp np. woreczków wypełnionych ryżem.

Jak zapobiegać powstaniu ostrogi piętowej?

Aby zapobiec powstawaniu ostróg piętowych, ważne jest, żeby nie przemęczać stóp. Należy również dbać o prawidłową wagę, żeby stopy nie były przeciążone i dobierać obuwie z profilowanymi wkładkami. Ważne jest również wykonywanie rozciągających ćwiczeń.

