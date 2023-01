Jak joga wpływa na kręgosłup?

Praktykowanie jogi niesie wiele korzyści. Nie tylko pomaga nam się wyciszyć i zredukować napięcie czy stres, ale również znakomicie wpływa na kondycję i wytrzymałość mięśni. Na ten rodzaj aktywności fizycznej powinny zwrócić uwagę osoby, które prowadzą siedzący tryb życia i wiele godzin spędzają przed ekranem monitora. Joga może poprawić samopoczucie, zredukować bóle kręgosłupa w odcinkach szyjnym czy lędźwiowym, a także rozciągnąć zastałe mięśnie.

Joga remedium na bóle kręgosłupa

Jogę może zacząć ćwiczyć każdy, niezależnie od tego, w jakiej jest formie fizycznej. Na początku warto sięgnąć po proste asany, które pomogą nam rozciągnąć zastałe mięśnie, a także pozbyć się przykurczów. I choć pierwsze zajęcia mogą być bolesne, to oznacza to, że nasze ciało od razu zaczęło pracować, a ćwiczenia były skuteczne.

Proste ćwiczenia rozciągające na kręgosłup nie zajmą nam więcej niż 15-30 minut dziennie. Mogą jednak pomóc wyciągnąć kręgosłup, zmniejszyć dolegliwości bólowe spowodowane pracą przed komputerem, a także uelastycznić i wzmocnić mięśnie. Co ważne, jogę mogą uprawiać również osoby, które cierpią na zwyrodnienia kręgosłupa. Powinny jednak ćwiczyć pod okiem trenera, który zadba o to, by wykonywały poprawnie wszystkie asany.

Jakie ćwiczenia polecane są na kręgosłup?

Przy schorzeniach kręgosłupa lub dolegliwościach bólowych warto wykonywać sekwencje, które odciążą kręgosłup i rozciągną go. Dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia, szczególnie polecane są ćwiczenia wykonywane w pozycji leżącej na podłodze, które pozwalają wyciągnąć mięśnie. Asany wzmacniające mięśnie boczne i skośne znakomicie uelastyczniają i rozciągają kręgosłup, zapobiegając sztywności mięśni i likwidując bóle napięciowe.

Czy każdy może praktykować jogę kręgosłupa?

Joga jest bezpieczna, a ćwiczenia rozciągające polecane są również osobom chorym na zwyrodnienie kręgosłupa, rwę kulszową czy chorobie krążka międzykręgowego. Warto jednak skorzystać z zajęć u nauczyciela jogi, który pokaże nam, jak prawidłowo wykonywać dane pozycje. Jedynym przeciwwskazaniem do praktykowania jogi jest osteoporoza.

Jak zacząć przygodę z jogą?

Jogę możemy uprawiać we własnym domu. Wystarczy mata do ćwiczeń, wygodny strój i chwila czasu wolnego. W internecie znajdziemy wiele filmów pokazujących, jak poprawnie wykonywać asany i jak rozpocząć praktykowanie jogi. Warto spróbować ćwiczyć z różnymi trenerami, by odnaleźć te sekwencje ćwiczeń, które sprawiają nam najwięcej satysfakcji.

Jeśli dysponujemy większą ilością wolnego czasu, możemy wybrać się na zajęcia do klubu fitness, które pozwolą nam uprawiać jogę w grupie. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest przebywanie w nowym towarzystwie i możliwość nawiązania nowych znajomości.

