Masz problemy ze snem? Według naukowców może się to wiązać z większym ryzkiem udaru i choroby Alzheimera

Naukowcy od lat przekonują, jak bardzo ważny jest sen. Wpływa on na nasze codzienne funkcjonowanie, ale skutki jego niedostatecznej ilości lub złej jakości można zauważyć też po wielu latach. Najnowsze badania pokazują, że pacjenci z bezdechem sennym, u których występuje zmniejszenie głębokiego snu, mają większe ryzyko wystąpienia biomarkerów mózgowych związanych z udarem mózgu, chorobą Alzheimera i pogorszeniem funkcji poznawczych.

Zaburzenia snu zwiększają ryzyko udaru i choroby Alzheimera

Badanie opublikowane na łamach pisma „Neurology” pokazuje zależność między snem a zaburzeniami pracy mózgu. Naukowcy wzięli pod lupę jakość snu 140 osób ze zdiagnozowanym obturacyjnym bezdechem sennym, których średnia wieku wynosiła 72 lata. Zbadali również ich biomarkery (obrazujące zdrowie istoty białej mózgu). Podczas testów przeprowadzonych przed badaniem u uczestników nie wykryto otępienia, ich sprawność poznawcza także była prawidłowa.

Badania prowadzone były za pomocą rezonansu magnetycznego, a uczestników podzielono na grupy w zależności od stopnia zaawansowania problemu. „Około 34 proc. uczestników miało łagodny bezdech senny, 32 proc. miało umiarkowany, a 34 proc. ciężki. W przypadku bezdechu sennego dochodzi do spadku poziomu tlenu, wzrostu poziomu dwutlenku węgla, wzrostu ciśnienia krwi i częstości akcji serca” – powiedział Diego Z. Carvalho, badacz z Mayo Clinic w Rochester.

W trakcie badania naukowcy zwrócili uwagę na czas spędzany w trakcie snu głębokiego (wolnofalowego). Po uwzględnieniu czynników, które mogły wpływać na zmiany w mózgu, takich jak wiek, wysokie ciśnienie krwi i cholesterol, badanie wykazało, że każdy spadek o 10 proc. czasu spędzanego w tej fazie snu (wolnofalowego) odpowiadał około 3 latom starzenia się organizmu (dokładnie 2,3 roku).

Biomarkery, które mogą odpowiadać za większe ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera czy udaru mózgu i ogólne pogorszenie funkcji poznawczych, według ostatnich obserwacji, mogą być też powiązane z bezdechem sennym i skróceniem czasu głębokiej fazy snu.

Konsekwencje zaburzeń snu

„Wszystkie te zmiany prowadzą do zwiększenia stanu zapalnego w organizmie i mózgu, aktywacji hormonów stresu, które podnoszą ciśnienie krwi i wpływają na metabolizm” – powiedział badacz. „Zmiany w naczyniach krwionośnych mogą prowadzić do udaru mózgu, a niedostateczne zaopatrzenie mózgu w krew może przyczyniać się do obumarcia komórek nerwowych lub upośledzenia białej substancji, a w konsekwencji mieć związek ze spadkiem sprawności poznawczej” – dodał. Te wyniki pokazują, że ciężki zespół bezdechu sennego i słaba jakość snu mogą prowadzić do zwiększenia biomarkerów chorób naczyń mózgowych, podnosząc tym samym potencjalne ryzyko spadku funkcji poznawczych i udaru.

„Nieprawidłowości w istocie białej mózgu nasilają się wraz z wiekiem i mogą przyczyniać się do spadku sprawności poznawczej, otępienia i udaru. Ponieważ nie istnieje żadne leczenie, które mogłoby je odwrócić lub spowolnić, oprócz zapobiegania czynnikom ryzyka, ważne jest zrozumienie tego, co może przyczyniać się do ich rozwoju” – zauważa ekspert. Diego Z. Carvalho dodaje jednak, że konieczne są dalsze badania, aby określić, czy problemy ze snem wpływają na te mózgowe biomarkery, czy może dzieje się odwrotnie. Zaznacza również, że ważne będzie sprawdzenie, czy strategie poprawy jakości snu lub leczenie obturacji dróg oddechowych mogą wpłynąć na zmiany w tych biomarkerach.

Czytaj też:

Posiadanie psa korzystnie wpływa na zdrowie. Zyskuje na tym szczególnie serce!Czytaj też:

Częste drzemki to sygnał ostrzegawczy. Mogą oznaczać ryzyko nadciśnienia i udaru mózgu