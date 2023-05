Czujesz gorzki posmak w ustach? To może być objaw groźnej choroby

Gorzki posmak w ustach wyczuwany podczas picia bądź jedzenia to skutek zaburzeń czucia smaku (dysgeuzji). Ich przyczyny są różne – poczynając od infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych, poprzez przyjmowanie niektórych grup leków, a na powikłaniach pooperacyjnych kończąc. Dysgeuzja może być również objawem wielu groźnych schorzeń. Zobacz, o jakie choroby chodzi.

Gorzki posmak w ustach objawem stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła i postępująca choroba układu nerwowego. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do zaniku osłonek mielinowych włókien nerwowych, a w konsekwencji – do uszkodzenia układu nerwowego. SM dotyka głównie młodych dorosłych między 20 a 40 rokiem życia,częściej kobiet niż mężczyzn. Najpowszechniejsze objawy to upośledzenie koordynacji ruchowej i zaburzenia widzenia. Z biegiem czasu mogą pojawiać się niedowłady kończyn, trudności w chodzeniu i utrzymaniu równowagi.

Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że jednym z objawów stwardnienia rozsianego mogą być również zaburzenia w odczuwaniu smaku. Wykryto je u ponad 20 proc. pacjentów z SM. Wiążą się one z uszkodzeniami mostu i śródmózgowia, które pojawiają się w miarę rozwoju choroby i wpływają na percepcję bodźców zmysłowych. Oczywiście samo odczuwanie gorzkiego posmaku w ustach po zjedzeniu posiłku nie świadczy jeszcze o występowaniu SM. O pojawieniu się choroby można mówić dopiero po przeprowadzeniu szeroko zakrojonej diagnostyki i przeanalizowaniu całego spektrum objawów.

Zaburzenia czucia smaku a padaczka

Padaczka, zwana również epilepsją, to jedno z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych na świecie. Cierpi na nie ponad 50 milionów ludzi w różnych częściach globu. Bezpośrednią przyczyną choroby są nieprawidłowości w aktywności elektrycznej mózgu. Prowadzą one do zaburzeń w komunikacji między komórkami nerwowymi. Uczucie goryczy w ustach może poprzedzać napad padaczkowy. Co ważne, nie zawsze towarzyszyć mu muszą drgawki czy utrata świadomości.

Dysgeuzja w przebiegu migreny

Zaburzenia czucia smaku występują często w przebiegu migreny. Towarzyszą im dolegliwości gastryczne (biegunki, nudności, wymioty). Mogą się też pojawiać zaburzenia neurologiczne, na przykład trudności z koncentracją, zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi. Występowaniu migrenowych bólów głowy sprzyjają różnebodźce z zewnątrz o dużej intensywności, między innymi ostre światło i głośne dźwięki. Chorobę bardzo często wywołuje również stres i niewłaściwy tryb życia (brak snu, nieregularne posiłki, spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach itp.).

Czytaj też:

Nastolatka z Angoli czeka na pomoc polskich lekarzy. To ofiara biedy i niewiedzyCzytaj też:

Tępy ból pod prawym żebrem? Tak objawia się m.in. kamica żółciowa

Źródła: