Tępy ból pod prawym żebrem? Tak objawia się m.in. kamica żółciowa

Kamica żółciowa występuje u 20 proc. mieszkańców Europy Zachodniej. Nagromadzeniu się kamieni żółciowych sprzyja nadmiar cholesterolu w organizmie, zła dieta, ale też płeć oraz wiek. Kamica żółciowa najczęściej diagnozowana jest u kobiet po czterdziestce. Jak wynika z badań, sprzyja jej również otyłość, dieta obfitująca w smażone produkty oraz jasna karnacja skóry.

Czym są kamienie żółciowe?

Kamienie żółciowe, nazywane również złogami, najczęściej tworzą się w pęcherzyku żółciowym, rzadziej poza nim. Składają się zazwyczaj z cholesterolu, białek oraz jonów nieorganicznych. U zdrowych ludzi substancje te rozpuszczają się w żółci i są w naturalny sposób usuwane do przewodu pokarmowego. Zbyt duże zagęszczenie żółci powoduje, że wytrącają się w postaci kamieni. Jest to groźne, gdyż hamują one przepływ żółci, niezbędny w procesie trawienia.

Objawy kamicy żółciowej

Objawów kamicy żółciowej nie powinno się lekceważyć, gdyż grozi ona zatkaniem dróg moczowych i zapaleniem trzustki. Mogą być różne, w zależności od tego, gdzie znajdują się kamienie. W przypadku zlokalizowania kamieni w woreczku żółciowym należą do nich:



tępy ból w prawym podżebrzu,

wzdęcia brzucha,

uczucie pełności.

W przypadku wystąpienia kamieni w przewodach żółciowych są to:

bóle o charakterze skurczowym, które promieniują w kierunku środkowego nadbrzusza i do prawej łopatki (tzw. kolka żółciowa),



stan podgorączkowy,

dreszcze,

zażółcenia białkówek oka i skóry,

stany zapalne,

marskość wątroby.

Co zrobić, jeśli pojawią się objawy kamicy żółciowej?

W razie pojawienia się dolegliwości po raz pierwszy należy udać się do lekarza. Niezwłoczna pomoc jest konieczna, jeśli dolegliwościom bólowym towarzyszą: gorączka, dreszcze oraz wymioty. Aby potwierdzić rozpoznanie choroby, lekarz zleca wykonanie USG jamy brzusznej lub tomografię komputerową, które pozwalają określić wielkość kamieni żółciowych oraz ich liczbę i lokalizację. Pacjentom wykonywane są również badania krwi oceniające liczbę białych krwinek oraz badania, które określają, jak funkcjonuje wątroba. Jeśli natomiast epizody kolki żółciowej już się pojawiały, można zażyć dostępne bez recepty leki przeciwbólowe np. paracetamol oraz leki rozkurczowe np. no-spa i skonsultować z lekarzem.

