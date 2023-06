Ciężkie, zmęczone i opuchnięte nogi? Nie lekceważ tego objawu

Prof. Łukasz Paluch, flebolog, który prowadzi na Instagramie popularny profil @dr.paluch.flebolog, tym razem zwrócił uwagę na problem ciężkich i opuchniętych nóg.

O czym mogą świadczyć zmęczone i opuchnięte nogi?

Jak tłumaczy specjalista, wielu osobom wydaje się, że uczucie ciężkich nóg to stan naturalny, do którego trzeba przywyknąć. – Tymczasem powtarzające się uczucie ciężkości i rozpierania jest objawem niepokojącym. Jest to objaw stanu zapalnego i nadciśnienia żylnego, który powinien was skłonić do wykonania badania – podkreśla Łukasz Paluch. I jak dodaje, uczucie ciężkich nóg to jeden z pierwszych i ważniejszych objawów niewydolności żylnej.

Co to jest niewydolność żylna?

Jak tłumaczy dr Paluch, niewydolność żylna dotyka pacjentów obojga płci w różnym wieku. Predyspozycje do chorób żylnych często mają podłoże genetyczne, jednak ważną rolę odgrywają również czynniki zewnętrzne. – Niewydolność żylna to choroba, która postępuje i w przyszłości może doprowadzić do takich patologii, jak żylaki, obrzęki czy zaburzenia skórne – mówi flebolog. Pierwsze objawy niewydolności żylnej widoczne na skórze, często są bagatelizowane: to tak zwane pajączki – popękane naczynka.

Lekarz zwraca uwagę, że wczesna diagnostyka jest kluczem do skutecznego leczenia. Jak mówi – im niewydolność żylna będzie leczona później, tym możliwości diagnostyczno-terapeutyczne będą mniejsze, a nie wszystkie powikłania i zmiany da się wycofać.

Czy da się uniknąć niewydolności żylnej? Niebagatelną rolę odgrywa tu profilaktyka. To chociażby dbanie o prawidłową masę ciała, aktywność fizyczna, stosowanie odpowiednio dobranych wyrobów uciskowych czy suplementów diety. Wszelkie wątpliwości zawsze najlepiej skonsultować ze swoim lekarzem.

