Jak pielęgnować skórę wokół oczu? Skorzystaj z tych 5 porad

Skóra pod oczami może bardzo szybko się zestarzeć, jeśli nie będziemy właściwie jej pielęgnować. Właściwe wykonywanie demakijażu oczu i stosowanie odpowiednich kosmetyków może pomóc jej zachować świeżość i zabezpieczyć przed powstawaniem zmarszczek.

Jak pielęgnować cienką i delikatną skórę wokół oczu?

Skóra pod oczami jest bardzo cienka, dlatego warto o nią dbać od najmłodszych lat. Jeśli nauczymy się kilku nawyków, może zapobiec powstawaniu kurzych łapek, cieni pod oczami czy obrzęków.

1. Dobrze wykonuj demakijaż

Demakijaż należy zawsze wykonywać do wewnątrz oka, nigdy do zewnątrz. Zanim zmyjemy makijaż, dobrze jest potrzymać trochę płatek kosmetyczny nasączony płynem lub mleczkiem, by kosmetyki mogły się dobrze rozpuścić. Dzięki temu nie trzeba będzie trzeć oka, by zmyć pozostałości makijażu

2. Stosuj właściwe kosmetyki pod oczy

Krem pod oczy powinien być dostosowany do potrzeb skóry. Warto zwracać uwagę, czy zawiera składnik mocno nawilżający i nawadniający tę delikatną część skóry. Może to być kwas hialuronowy, ale może również aloes. Oprócz tego warto, by krem zawierał składniki rozświetlające skórę i zwalczające cienie pod oczami (np. witaminę C), a także olejki, które przywrócą skórze miękkość i elastyczność oraz zabezpieczą ją przed powstawaniem zmarszczek (np. olejek arganowy albo jojoba).

3. Wykonuj masaże

Skórę pod oczami warto jest regularnie masować, by pobudzić mikrokrążenie i dostarczyć do niej więcej tlenu oraz substancji odżywczych. Na skórę opuchniętą dobrze zadziała masaż kostkami lodu. Świetnie sprawdzają się również rollery, które poprawiają napięcie skóry i sprawiają, że staje się bardziej elastyczna.

4. Pamiętaj o filtrach przeciwsłonecznych

Bardzo często zapominamy, że skóra pod oczami wymaga stosowania kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Dzięki temu zabezpieczamy ją przed działaniem promieni słonecznych i przed przedwczesnym starzeniem. Filtry należy stosować przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim!

5. Dbaj o nawodnienie

Picie dużej ilości wody wpływa na stan skóry całego ciała, również tej pod oczami. Nie tylko zapobiega odwodnieniu i szybszemu powstawaniu zmarszczek, ale też znacznie zmniejsza ryzyko powstawania opuchlizny czy cieni pod oczami. Jeśli chcesz, by twoja skóra pod oczami była promienna i nawilżona, pij przynajmniej 2 litry wody dziennie.

