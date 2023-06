Pałeczkowate palce mogą być objawem bardzo groźnej choroby. Nie można tego lekceważyć

Czym dokładnie są palce pałeczkowate? To sformułowanie opisuje wygląd końców palców i paznokci u rąk (rzadziej u stóp). Kształtem przypominają pałeczki dobosza. Taki charakterystyczny wygląd jest spowodowany przerostem tkanki łącznej na grzbietach palców przy paznokciach. Powoduje to uniesienie paznokci, które przypominają okrągłe i wypukłe szkiełka od zegarka. Choć schorzenie to jest bardzo widoczne – nie jest ono bolesne dla osoby, która się z nim boryka. Przyczyną tworzenia się takich pałeczkowatych palców jest najczęściej niedotlenienie, jednak wpływ mogą mieć też inne czynniki.

Pałeczkowate palce jako objaw nowotworu płuc

Takie specyficzne zmiany wokół palców są związane z różnymi chorobami, najczęściej dotyczy to chorób układu oddechowego, między innymi nowotworu płuc. Wynika to z tego, że schorzenia, które zmniejszają czynność płuc, mogą przyczyniać się do zmniejszenia poziomu tlenu we krwi, a to powoduje charakterystyczny wygląd palców.

Przyczyną występowania pałeczkowatych palców są też przewlekłe choroby zapalne układu oddechowego:



Pozostałe objawy nowotworu płuc

Rak płuc jest nowotworem o złym rokowaniu dotyczącym długiego przeżycia – jest największym zabójcą spośród nowotworów. W Polsce w jego wczesnej fazie diagnozuje się zaledwie 20 procent przypadków (dane Krajowego Rejestru Nowotworów). Największym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu – aż 95 procent chorych to obecni lub byli palacze. Pierwsze objawy takiego nowotworu są dosyć skąpe, należą do nich:



duszności,

kaszel,

nawracające infekcje płuc,

chrypka,

osłabienie,

chudnięcie,

świszczący oddech,

odkrztuszanie wydzieliny z krwią,

ból w klatce piersiowej i barkach.

Często taki nowotwór przebiega też w sposób bezobjawowy.

Inne choroby związane z pałeczkowatymi palcami

Palce pałeczkowate to również objaw chorób układu krążenia. Zaliczamy do nich m.in.: wrodzone wady serca (np. zespół Fallota), choroby dużych naczyń tętniczych i żylnych. Pojawiają się również jako symptom chorób układu pokarmowego, na przykład choroby Leśniowskiego i Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, a także przy nowotworze przewodu pokarmowego. Mogą też towarzyszyć chorobom endokrynologicznym, takim jak: choroba Gravesa i Basedowa czy nadczynność tarczycy oraz być objawem chorób reumatycznych.

Palce pałeczkowate mogą również wystąpić przy następujących schorzeniach:



zaburzenia odżywiania,

narkomania,

hiperwitaminoza A,

liszaj rumieniowaty,

zatrucie np. fosforem.

Gdy zaobserwujemy u siebie palce pałeczkowate – należy zgłosić się do lekarza, ponieważ mogą być one objawem naprawdę groźnej choroby. Niezbędna jest wtedy szybka diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W ramach poszukiwania podłoża tego charakterystycznego wyglądu palców lekarz przeprowadzi dokładny wywiad i podejmie decyzję o wykonaniu dodatkowych badań, które pozwolą na uzyskanie większej ilości informacji, na przykład laboratoryjnych lub obrazowych.

Czytaj też:

Krwawienie z przewodu pokarmowego jest groźne. To jeden z objawów raka jelita grubegoCzytaj też:

Ten niepozorny znak na uchu może być zwiastunem choroby serca