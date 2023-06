Krwawienie z przewodu pokarmowego jest groźne. To jeden z objawów raka jelita grubego

Rak jelita grubego stanowi drugą najczęstszą przyczynę zgonów nowotworowych u mężczyzn (ok. 7 tys.) i trzecią u kobiet (ok. 5,5 tys.). Jak wskazują lekarze, niepokoi również dynamika wzrostu zachorowań rok do roku, która w przypadku tego nowotworu wynosi ok. 4-5 proc. Rak jelita grubego długo nie daje żadnych objawów. Jednym z niepokojących symptomów jest krwawienie z odbytu. Nie musi być obfite, ślady krwi mogą być widoczne w stolcu, który zmienia barwę na smolistą, ale też na papierze toaletowym czy bieliźnie.

Krwawienie z przewodu pokarmowego może mieć też wiele innych przyczyn i nie muszą one być groźne dla zdrowia. Należą do nich na przykład: żylaki odbytu (hemoroidy), choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Może także pojawić się u pacjentów z przewlekłymi chorobami zapalnymi jelit (np. z chorobą Leśniowskiego-Crohna) czy z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Dlatego diagnozę w przypadku pojawienia się krwawienia zawsze powinien postawić lekarz. Bierze on pod uwagę, czy krwawieniu nie towarzyszą inne objawy.

Inne symptomy mogące świadczyć o raku jelita grubego

Alarmującymi objawami raka jelita grubego są:



zmiana rytmu wypróżnień, której nie można wytłumaczyć zmianą diety lub trybu życia,

biegunki połączone z oddawaniem dużej ilości gazów, które utrzymują się przez wiele tygodni,

anemia, którą najczęściej odczuwamy w postaci osłabienia sprawności, większej podatności na zmęczenie i podwyższonej temperatury,

bóle w dole brzucha i dolnych partiach pleców, uczucie dyskomfortu,

nudności, wymioty, trudności w przełykaniu oraz poczucie niepełnego wypróżnienia,

nieuzasadniona dietą nagła utrata wagi.

Kolonoskopia to badanie, które potwierdza raka jelita grubego

Kolonoskopia to badanie, które pozwala ocenić endoskopowo działanie dolnego odcinka układu pokarmowego. Polega na włożeniu do odbytnicy specjalnej długiej rurki, na końcu której znajduje się kamera. Badanie pozwala nie tylko na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, ale daje też lekarzowi możliwość pobrania wycinków do badań oraz wykonania drobnych zabiegów, dzięki czemu pacjenci mogą w przyszłości uniknąć poważniejszej operacji. Jeśli nie ma wcześniej wskazań do badania, profilaktycznie powinno się je wykonać po raz pierwszy po ukończeniu 50. roku życia, lub w wieku ok. lat 40, jeśli w rodzinie wystąpiły nowotwory jelita grubego lub polipowatość. Badanie należy powtarzać co ok.10 lat.

