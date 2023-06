Odczuwasz silny ból oka? Nie lekceważ tego, to może być poważne schorzenie

Jaskra to schorzenie narządu wzroku. Problem ten w naszym kraju może dotyczyć nawet 800 tysięcy osób, jednak tylko połowa z nich jest zdiagnozowana. W 90 procentach przypadków schorzenie to przebiega bez wystąpienia charakterystycznych dolegliwości. Choć kojarzy się głównie z osobami starszymi, to zachorować może każdy – bez względu na wiek. Dlatego tak ważne są regularne badania okulistyczne, które mogą wykryć tę chorobę. Wczesna diagnoza może pomóc ocalić wzrok.

Silny ból oka może być objawem ataku jaskry

Zdarzają się przypadki wystąpienia ostrego ataku jaskry, który wiąże się z niezwykle silnym bólem oka. Występuje on w sytuacji, gdy nastąpi nagły wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Taki ostry atak jaskry ma związek z całkowitym zamknięciem kąta przesączenia oraz zablokowaniem odpływu cieczy wodnistej, która znajduje się w oku. Wtedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc specjalisty i leczenie szpitalne. Atak jaskry wiąże się także z następującymi objawami:



nudnościami,

zaburzeniem widzenia,

bólem brzucha,

wymiotami,

zaburzeniem pracy serca,

bólem głowy (zlokalizowanym nad łukiem brwiowym),

oko robi się czerwone i twarde.

Charakterystyczne objawy pojawiające się przy jaskrze

Jaskra nie jest jedną chorobą, lecz jest to grupa chorób, których skutkiem jest zanik nerwów wzrokowych, co w konsekwencji może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty. Jaskra rozwija się powoli, a często diagnozuje się ją przypadkiem, na przykład w trakcie dobierania okularów podczas wizyty u specjalisty. W większości przypadków przebiega ona bezobjawowo, jednak na dalszym etapie choroba może dawać sygnały, które powinny nas zaniepokoić. Na co należy zwrócić uwagę? Objawy jaskry to:



światłowstręt,

częste i intensywne łzawienie oczu,

obniżenie ostrości widzenia,

mroczki przed oczami,

widzenie tęczowych pól przy spoglądaniu na źródło światła,

zawężenie pola widzenia (widzenie jak przez dziurkę),

mętne widzenie,

trudności z przystosowaniem wzroku do ciemności.

Kto znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na jaskrę?

Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się:



wiek (powyżej 40. roku życia),

przypadki jaskry występujące w rodzinie,

nadciśnienie tętnicze,

cukrzycę,

krótkowzroczność,

częste bóle głowy, migreny,

choroby gałki ocznej,

podwyższony poziom cholesterolu we krwi,

przewlekły stres.

Regularne badanie wzroku jest bardzo ważne

Skutki jaskry są nieodwracalne. W około 70 procentach przypadków jaskry schorzenie to jest wykrywane zbyt późno. Eksperci apelują, żeby regularnie badać swój wzrok. Wszystkie osoby po 35. roku życia w ramach profilaktyki powinny wykonywać co dwa lata kompleksowe badania okulistyczne. Z kolei osoby z grupy podwyższonego ryzyka muszą robić to co roku. Takie badania powinny obejmować standardowy wywiad, pomiar ostrości widzenia, ale również badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego i analizę wyglądu tarczy nerwu wzrokowego (badanie dna oka).

I choć jaskra jest chorobą nieuleczalną i powodującą nieodwracalne zmiany, to jej wczesne wykrycie, a w konsekwencji leczenie, pozwala na zachowanie dobrego widzenia. W takim przypadku celem leczenia nie jest poprawa widzenia, lecz zatrzymanie lub zmniejszenie tempa rozwoju choroby. W Polsce leczenie najczęściej zaczyna się od sięgnięcia po farmakologię, a w zaawansowanych przypadkach wdraża się leczenie laserowe lub chirurgiczne w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

