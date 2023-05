Nie lekceważ zapalenia spojówek. Może ono wskazywać na COVID-19

COVID-19 wciąż nam zagraża. Z rządowego raportu wynika, że w ostatnim tygodniu zarejestrowano 627 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To wprawdzie 90 mniej niż tydzień temu, ale eksperci ostrzegają, że na przełomie lipca i sierpnia lub sierpnia i września prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z kolejną falą koronawirusa, za którą będzie odpowiedzialny nowy podwariant Omicron X.BB.1.16, czyli tzw. Arcturus. Ta mutacja daje takie objawy jak wysoka gorączka, kaszel, ale przede wszystkim swędzące zapalenie spojówek.

Czy zapalenie spojówek może wskazywać na COVID-19?

Do tej pory zapalenie spojówek rzadko występowało u pacjentów z COVID-19. Choć zdaniem naukowców z University of Alberta w Kanadzie zespół czerwonego (różowego) oka charakterystyczny był też dla wcześniejszych mutacji. Już w 2020 roku powoływali się na przypadek opisany na łamach „Canadian Journal of Ophthalmology”. Chodziło o 29-latkę z Edmonton, która przybyła do Royal Alexandra Hospital's Eye Institute of Alberta z ciężkim przypadkiem zapalenia spojówek i minimalnymi objawami ze strony układu oddechowego. Po tym, jak przyznała się, że kilka tygodni wcześniej przebywała w Azji, wykonano jej test na COVID-19. Wynik był pozytywny.

Po tej sytuacji pacjenci przychodzący do tamtejszej kliniki okulistycznej z zapaleniem spojówek lub rogówki byli traktowani jako potencjalne przypadki COVID-19, a personel podejmował wobec nich dodatkowe środki ostrożności. Pracownikom przeprowadzającym badanie wzroku zalecono noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

Odkąd Arcturus coraz bardziej się rozprzestrzenia (do tej pory potwierdzono go w 30 krajach), eksperci zwracają uwagę, że ta mutacja silniej niż wcześniejsze atakuje narząd wzroku. W kwietniu tego roku potwierdził to m.in. Vipin Mohan Vashishtha, pediatra z Mangla Hospital Research Center w Indiach, jednocześnie były szef Komitetu ds. Szczepień Indyjskiej Akademii Pediatrii. Po doświadczeniach z małymi pacjentami, lekarz zwracał uwagę, że różowe oko i swędzące zapalenie spojówek to objawy charakterystyczne dla COVID-19 u dzieci. Pod warunkiem, że towarzyszą jemu również takie symptomy, jak wysoka gorączka i kaszel.

Jakie są objawy zapalenia spojówek?

Zapalenie spojówek jest częstą chorobą oczu, która dotyka pacjentów z różnych grup wiekowych. Jej główne przyczyny to infekcje wirusowe dróg oddechowych. Często spotyka się też bakteryjne lub alergiczne zapalenie spojówek, spowodowane kontaktem z konkretnym alergenem, głównie w czasie kwitnienia i pylenia. Podrażnienie spojówek mogą też wywołać środki chemiczne, w których stosuje się związki chloru (stosowane na pływalniach lub w ogrodowych basenach), aerozole (środki na owady, dezodoranty, lakiery do włosów), ale też ciała obce np. piasek czy opiłek.

Objawy charakterystyczne dla zapalenia spojówek:

zaczerwienienie lub zaróżowienie oka,

pieczenie i swędzenie oka,

łzawienie,

ból oka (może być kłujący i ostry),

obecność wydzieliny zapalnej, np. ropy.

Jak odróżnić covidowe zapalenie spojówek od alergii?

W zależności od przyczyny zapalenia spojówek, choroba może przebiegać nieco inaczej. W przypadku zapalenia wirusowego, wydzielina na spojówkach staje się lepka i gęsta, ale rzadko przyjmuje formę ropną. W przeciwieństwie do zakażenia bakteryjnego, dla którego charakterystyczna jest obecność ropy w oku. Z kolei alergicznemu zapaleniu spojówek towarzyszy kichanie, wydzielina z nosa, czasem drapanie w gardle. Alergię od zapalenia wirusowego czy bakteryjnego odróżnia też brak gorączki. Ta zwykle towarzyszy pacjentom z COVID-19, podobnie jak kaszel, ból mięśni, głowy, ogólne rozbicie i zmęczenie. Najlepszym sposobem, aby wykluczyć bądź potwierdzić COVID-19, jest wykonanie testu. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, w tym z lekarzem okulistą.

Jak leczy się zespół czerwonego oka?

Leczenie wirusowego zapalenia spojówek, także u pacjentów z COVID-19, polega przede wszystkim na przemywaniu oczu letnią wodą lub roztworem rumianku. Niezależnie od leczenia samego narządu wzroku, pacjent powinien stosować się do zaleceń terapeutycznych lekarzy, pod opieką których pozostaje. W przypadku bakteryjnego zapalenia spojówek konieczne jest podanie kropki do oczu (w cięższych przypadkach z antybiotykiem). Alergicy zwykle stosują leki przeciwalergiczne lub specjalne krople do oczu. Eksperci przestrzegają przed pocieraniem i dotykaniem oczu i apelują, aby prewencyjnie dbać o higienę narządu wzroku.

