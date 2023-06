Odczuwasz pulsujący szum w uszach? To czerwona flaga, może oznaczać poważne schorzenie

Pulsujący szum w uszach, czyli dźwięk słyszany przez osobę, która doświadcza tego zjawiska, może być objawem poważnego schorzenia. Jeśli ono uporczywie nawraca, to nie powinniśmy go ignorować – wskazana jest wtedy konsultacja z lekarzem, ponieważ może to świadczyć o nadciśnieniu tętniczym. Jest to podstępna choroba, która nie boli i długo może nie dawać oznak, jednak to właśnie z tego powodu umiera najwięcej ludzi na świecie. Nadciśnienie tętnicze wynika z nieprawidłowego wzrostu ciśnienia krwi, która przepływa przez tętnice.

Pulsujący szum w uszach może być oznaką nadciśnienia

Ucho środkowe oraz ucho zewnętrzne są bardzo wrażliwe na zmiany ciśnienia. Osoba cierpiąca na nadciśnienie może odczuwać szumy w uszach, a tej dolegliwości towarzyszy również bardzo wyraźne pulsowanie. Takie uczucie bywa porównywane do „przepychania waty przez głowę”. Dodatkowo może pojawiać się też ból, który jest umiejscowiony z tyłu głowy. Szum w uszach często występuje po wysiłku fizycznym, a także wieczorem.

W takiej sytuacji, gdy pojawią się pulsujące szumy w uszach, warto przez jakiś czas mierzyć sobie ciśnienie i sprawdzić, czy jest ono zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Jeśli nie – konieczna jest wizyta u lekarza w celu diagnozy i wdrożenia ewentualnego leczenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nadciśnienia tętniczego nie można zdiagnozować, opierając się na pojedynczym pomiarze (trzeba to robić systematycznie).

Jakie są inne objawy nadciśnienia?

Do innych objawów nadciśnienia możemy zaliczyć między innym:



zaburzenia widzenia,

pulsujący ból głowy,

uczucie niepokoju,

nudności i wymioty,

osłabienie i senność,

nawracające krwawienie z nosa,

zaburzenia snu,

łatwe męczenie się.



Nadciśnienie tętnicze przez wiele lat może jednak nie dawać żadnych objawów – zostaje wykryte dopiero w momencie pojawienia się powikłań z nim związanych, które dotyczą różnych narządów, na przykład serca, mózgu, nerek. Po latach może prowadzić ono do:



O czym jeszcze może świadczyć szum w uszach?

Jeśli odczuwacie szum w uszach – nie musi to być objaw nadciśnienia tętniczego. Taka dolegliwość może też wskazywać na inne choroby. Należą do nich:



Mogą być spowodowane także silnym stresem, nadmiernym hałasem, ale też nadużywaniem niektórych leków oraz środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Szum może wynikać też ze starzenia się narządu słuchu, schorzeń laryngologicznych, a także tych o podłożu nowotworowym.

Co robić w przypadku wystąpienia tej dolegliwości?

Bardzo ważne jest zdiagnozowanie przyczyn szumu w uszach – diagnostykę można rozpocząć w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Takie dolegliwości mogą świadczyć o łagodnych, ale też poważnych problemach ze zdrowiem. Odkrycie ich powodu prawdopodobnie pozwoli na pozbycie się tych symptomów, jednak najważniejsze jest stosowanie odpowiedniego leczenia w zależności od podłoża szumów usznych. Jeżeli nie zareagujemy na tę dolegliwość – potencjalna choroba może się rozwijać i stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia, a także stwarzać możliwość powikłań. W przypadku nadciśnienia lub nadczynności tarczycy wskazane może być wdrożenie leczenia farmakogicznego.

Czytaj też:

Czerwone plamy na dłoniach? To może być objaw marskości wątrobyCzytaj też:

Opadające powieki i podwójne widzenie nie muszą oznaczać zmęczenia. To objawy rzadkiej choroby