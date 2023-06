Nadmiernie się pocisz i ciągle jest ci gorąco? To może być sygnał alarmowy o chorej tarczycy

Nadmierne pocenie się to stan, kiedy gruczoły potowe pracują ze zbyt dużą aktywnością. Może to być spowodowane różnymi czynnikami. Jest to czymś całkowicie normalnym w sytuacji, gdy wykonujemy intensywne ćwiczenia fizyczne lub dookoła jest bardzo ciepło. Kiedy jednak dzieje się to bez żadnej przyczyny – może być oznaką choroby. Jeśli problem jest uciążliwy i utrzymuje się – ważne jest, by ustalić jego źródło. Odpowiednia diagnoza pozwoli wyeliminować problem, ale przede wszystkim – da możliwość odpowiedniego leczenia.

Nadmierne pocenie się może oznaczać problemy z tarczycą

Produkcja potu jest czymś naturalnym dla każdego człowieka. Problem pojawia się jednak, gdy jest go zbyt wiele. To, czy potu jest dużo – zazwyczaj zależy od subiektywnej oceny i znajomości swojego organizmu. Taka wzmożona potliwość często jest związana z zaburzeniami hormonalnymi. Może być również jedną z oznak świadczącą o problemach z tarczycą.

W przebiegu nadczynności tarczycy narząd ten wytwarza zbyt duże ilości tyroksyny. Pomaga ona regulować metabolizm, jednak jeśli jest jej nadmiar – może to sprzyjać zwiększeniu jego szybkości, a przez to dochodzi do nadmiernego pocenia się. Organizm pracuje wtedy na „wysokich obrotach” i wytwarza dużo więcej ciepła. Osoby z tą chorobą często skarżą się na spocone dłonie. Jest im też zazwyczaj cieplej niż innym, nie odczuwają tak silnie zimna. Ważne jest, by przy takiej nadmiernej potliwości przyjmować odpowiednią ilość płynów – dzięki temu nie będzie istniało ryzyko odwodnienia się.

Inne objawy nadczynności tarczycy

Do najczęstszych przyczyn nadczynności tarczycy w naszym kraju zalicza się chorobę Gravesa i Basedowa i guzki tarczycy. Jest to jedna z najczęstszych chorób endokrynologicznych, która poza wzmożoną potliwością objawia się również:



uczuciem niepokoju, rozdrażnienia, nerwowości,

chudnięciem (mimo zwiększonego apetytu),

biegunką,

uczuciem kołatania serca,

uczuciem osłabienia,

wypadaniem włosów,

zaburzeniami miesiączkowania, niepłodnością.

Jeśli wystąpią objawy sugerujące nadczynność tarczycy – taka osoba powinna zgłosić się do lekarza rodzinnego, a następnie, jeśli będzie taka konieczność – zrobić badanie TSH z próbki krwi i rozpocząć leczenie u endokrynologa.

Jakie jeszcze mogą być przyczyny nadmiernego pocenia się?

Nadczynność tarczycy to nie jest jedyny powód zwiększenia ilości potu produkowanego przez organizm. Przyczyną może być również:



Cukrzyca – w ten sposób może przejawiać się hipoglikemia, czyli drastycznie niski poziom cukru we krwi. Trzeba wtedy koniecznie przywrócić cukier do właściwego poziomu.

Menopauza – ten stan również często jest powodem nadmiernego pocenia się w przypadku kobiet. W tym czasie zachodzi szereg zmian hormonalnych. Kobiety mogą odczuwać „zlewne poty” i uczucie gorąca, które pojawiają się zwłaszcza w nocy.

Otyłość – z nadmiarem kilogramów wiąże się też większy wysiłek (związany z dźwiganiem obciążenia na ciele). Otyłości często towarzyszy również podwyższone ciśnienie krwi i przyspieszone bicie serca, co także może powodować pocenie się

Zawał serca – pocenie się może być też objawem tego groźnego stanu. Towarzyszy mu ból w klatce piersiowej, uczucie duszności, wymioty, omdlenia, bladość twarzy.

Wstrząs anafilaktyczny – taka skrajna reakcja alergiczna, która może zagrażać życiu, objawia się między innymi nadmierną potliwością, ale nie tylko. Dochodzi wtedy też do trudności w oddychaniu lub utraty przytomności.

Produkowanie zbyt dużej ilości potu przez organizm może być także spowodowana odstawieniem używek, na przykład rezygnacją z alkoholu czy narkotyków. Ważne jest, żeby w takiej sytuacji zwrócić się do lekarza po pomoc. W niektórych przypadkach takie objawy odstawienia mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie.

