Masz trudności z przełykaniem? To może być objaw eozynofilowego zapalenia przełyku

Eozynofilowe zapalenie przełyku to schorzenie immunologiczne. Ma charakter przewlekły. Jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób układu pokarmowego. Występuje zarówno u starszych, jak i młodszych osób. Towarzyszą jej różne objawy. Rodzaj symptomów zależy przede wszystkim od wieku pacjenta, a także czasu trwania dolegliwości. Sprawdź, po czym można rozpoznać tę chorobowęci jak ją leczyć.

Przyczyny i objawy eozynofilowego zapalenia przełyku

Etiologia eozynofilowego zapalenia przełyku nie została jeszcze do końca poznana. Nie wiadomo, co jest przyczyną schorzenia. Przyjmuje się, że za jego powstawanie odpowiadają w dużej mierze czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Na czym polega choroba? Eozynofile, czyli białe krwinki odpowiedzialne za zwalczanie wirusów, bakterii oraz pasożytów, dostają się do wewnętrznej wyściółki przełyku i uwalniają substancje, które wywołują stan zapalny tkanek. W rezultacie przełyk przestaje pracować prawidłowo i nierzadko ulega zwężeniu. Mogą się w nim pojawiać charakterystyczne zgrubienia bądź ropnie. Tym zmianom towarzyszy wiele innych objawów. Są wśród nich:

trudności w przełykaniu jedzenia, zwłaszcza gęstego lub stałego pokarmu,

wymioty,

bóle brzucha,

bóle zamostkowe,

spadek masy ciała,

zaburzenia łaknienia (niechęć do jedzenia),

zgaga,

konieczność popijania pokarmu z dużą ilością płynów,

długi czas żucia pożywienia.

Diagnozą eozynofilowego zapalenia przełyku zajmuje się gastrolog. Stawia rozpoznanie w oparciu o morfologię (pozwala wykryć obecność eozynofili we krwi obwodowej), a także gastroskopię połączoną z biopsją(czyli pobraniem wycinka zmienionych tkanek przełyku). Warto zwrócić uwagę na fakt, że eozynofilowe zapalenie przełyku jest nie tylko jednostką chorobową. Nierzadko bywa również objawem. Może występować w przebiegu celiakii, zespołu Marfana lub Ehlersa i Danlosa, a także choroby Leśniowskiego-Crohna.

Jak leczyć eozynofilowe zapalenie przełyku?

Leczenie eozynofilowego zapalenia przełyku koncentruje się przede wszystkim na łagodzeniu symptomów choroby. Głównym celem terapii jest wprowadzenie pacjenta w stan tak zwanej remisji (okres wyciszenia objawów). W tym celu podaje mu się środki o działaniu przeciwzapalnym.Niekiedy wykonuje się również endoskopowy zabieg poszerzenia przełyku. Sposób postępowania zależy od sytuacji zdrowotnej danej osoby, jej wieku oraz przebiegu samego schorzenia.

Chorym zaleca się również stosowanie specjalnej diety. Chodzi o wykluczenie z jadłospisu gorących i obfitych posiłków oraz ograniczenie spożycia cukrów i wysoce przetworzonych produktów. Należy również zrezygnować z picia alkoholu i palenia papierosów. Trzeba dokładnie przeżuwać każdy kęs pokarmu i unikać pośpiechu podczas jedzenia.

Inne możliwe przyczyny trudności w przełykaniu pokarmów

Trudności w połykaniu pokarmów mogą być również spowodowane przez rozwój zmian nowotworowych w obrębie górnego odcinka układu pokarmowego (rak przełyku lub krtani). Często są one konsekwencją choroby Parkinsona, pląsawicy Huntingtona, miastenii, a także nerwicy przełyku. Jeśli zauważyłeś u siebie ten niepokojący objaw, nie zwlekaj i zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Opisz mu swoje dolegliwości i poproś o skierowanie do specjalisty – gastrologa. Możesz też umówić się na wizytę prywatnie. Jej koszt – w zależności od lokalizacji gabinetu – oscyluje w granicach 100-500 złotych.

Źródła: Zdrowie.Wprost.pl, ncbi.nlm.nih.gov