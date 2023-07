Na anginę często chorujemy w upały. Poznaj objawy choroby

Nagłe zmiany temperatury nie są korzystne dla organizmu i mogą osłabiać układ odpornościowy, co powoduje większą podatność na zachorowania. Lekarze tłumaczą, że w wysokich temperaturach naczynia krwionośne w gardle rozszerzają, a gdy wchodzimy do bardzo zimnego pomieszczenia, pijemy bardzo zimy napój lub jemy lody, oziębione zostają tkanki i dochodzi do skurczu drobnych naczyń krwionośnych. Wtedy bakterie łatwo wnikają do tkanek gardła i rozmnażają się. W konsekwencji może rozwinąć się angina.

Choroba może mieć podłoże bakteryjne, ale także wirusowe. Do bakterii, które najczęściej wywołują anginę, zaliczane są przede wszystkim paciorkowce Streptococcus pyogenes grupy A. Są one odpowiedzialne aż za 90 proc. zakażeń. W zakażeniu bakteryjnym przebieg choroby jest cięższy, a objawy ostrzejsze. Pierwszym z nich jest silny ból gardła, który występuje nie tylko podczas przełykania i wysoka gorączka.

Objawy anginy

Oprócz silnego bólu gardła i gorączki, które występują zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, do najczęstszych objawów anginy należą:

nalot na migdałkach w kolorze białym lub żółtym,

drobne pęcherzyki i owrzodzenia w gardle,

przekrwienie migdałków,



brak łaknienia,

ból głowy,

dreszcze,

powiększone węzły chłonne żuchwy oraz szyi.

Rzadziej zdarzają się, u chorych na anginę, takie objawy jak:

utrata głosu,



kłopoty z przełykaniem,

problemy z oddychaniem przez usta,

brzydki zapach z ust,

ból ucha,

bóle mięśni.

Jak zdiagnozować anginę?

Diagnozę stawia lekarz, który ustala przyczynę choroby. W tym celu wykonuje wymaz bakterii z gardła, może też zlecić test wykrywający paciorkowce (Strep A Test). Wynik ujemny wskazuje zwykle na podłoże wirusowe choroby. W leczeniu anginy o podłożu bakteryjnym stosowane są antybiotyki. Podaje się je doustnie lub domięśniowo.

Natomiast w terapii anginy o podłożu wirusowym, chorym podaje się środki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Ważne jest, żeby w obu przypadkach ściśle stosować się ściśle do zaleceń lekarza, bo niewłaściwie leczona choroba może powodować powikłania. Do najczęstszych należą: ropień pozamigdałkowy oraz okołomigdałkowy. Powikłaniem anginy może być też zapalenie nerek (do najgroźniejszych należy zapalenie kłębuszków nerkowych), które może prowadzić do niewydolności nerek. U niektórych pacjentów, po chorobie pojawia się gorączka reumatyczna, która upośledza pracę serca.

Czytaj też:

Zioła na gardło – jakie warto zastosować i kiedy są skuteczneCzytaj też:

Te choroby atakują latem częściej niż zimą. Sprawdź, na jakie schorzenia warto uważać