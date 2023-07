Dna moczanowa – czynniki, które sprzyjają jej wystąpieniu. Wiele osób popełnia te błędy

Dna moczanowa (podagra) polega na odkładaniu się w tkankach kryształów moczanu sodu i występuje u 1–2 proc. ludzi, głównie są to mężczyźni w średnim i starszym wieku. Kobiety chorują rzadziej i zwykle choroba rozwija się u nich dopiero po menopauzie. Schorzenie zazwyczaj zajmuje stawy, co z kolei objawia się obrzękami, atakami silnego bólu oraz ograniczeniem w ruchomości zajętego stawu. Gdy choroba przybiera zaawansowaną postać – może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia narządu ruchu oraz niesprawności, a także zajęcia innych narządów. Razem z dną moczanową często występują również inne choroby, takie jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca czy choroba niedokrwienna serca. Istnieją czynniki, które sprzyjają pojawieniu się tego schorzenia.

Co sprzyja wystąpieniu dny moczanowej?

Jednym z czynników, który może wpływać na wystąpienie dny moczanowej u człowieka, jest dieta – nadmierne spożywanie produktów bogatych w puryny, z których powstaje kwas moczowy. Są to między innymi



mięso (cielęcina, dziczyzna, indyk),

podroby,

owoce morza,

ryby,

niektóre rośliny strączkowe np. fasola, soczewica.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu dny moczanowej, który możemy kontrolować, jest nadużywanie alkoholu – dotyczy to zwłaszcza piwa i silnych alkoholi. Ryzyka nie zwiększa picie wina. Jeśli wystąpiło u was już to schorzenie – sprawdźcie, co jeść i pić przy dnie moczanowej. Można stosować również zioła, wspomagające skuteczność terapii podstawowej przy podagrze.

Inne czynniki zwiększające ryzyko tej choroby

Do czynników przyczyniających się należy również nadwaga i otyłość. Są to również



niektóre leki,

ciężkie choroby (na przykład nowotwory),

stan po przeszczepieniu narządów,

niedawny uraz lub operacja,

płeć męska,

wiek (niezwykle rzadko choroba ta dotyka osób poniżej 30 roku życia),

uwarunkowania genetyczne,

inne choroby (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, zaburzenia lipidowe).

Dna moczanowa – objawy choroby

Na początku nie występują dolegliwości zdrowotne, przez co osoby z dną moczanową nie są świadome tej choroby. Pierwszym sygnałem alarmującym jest nagły oraz uciążliwy ból w obrębie stawu (zazwyczaj dotyczy to dużego palca u stopy). Objawy na początku dotyczą zazwyczaj pojedynczego stawu i najczęściej pojawiają się w nocy lub nad ranem. Ból największe nasilenie osiąga w ciągu kilkunastu godzin i staje się ciężki do zniesienia, utrudniając normalne funkcjonowanie. Takiemu napadowi może towarzyszyć również:



podwyższenie temperatury skóry,

obrzęk stawu,

zaczerwienienie skóry,

nadwrażliwość na dotyk,

złuszczanie naskórka,

gorączka,

dreszcze,

uczucie ogólnego rozbicia.

Dolegliwości stopniowo mijają w ciągu kilku dni (może to potrwać do dwóch tygodni). Po pierwszym ataku pojawia się okres wycofania się choroby, jednak jeśli nie wdroży się odpowiedniego leczenia – dojdzie do kolejnego ataku. Po czasie ataki będą coraz częstsze, zajmując kolejne stawy.

Co robić w przypadku wystąpienia objawów dny moczanowej?

Gdy dojdzie do ostrego zapalenia stawów – należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Oceni on wtedy, czy przyczyną dolegliwości jest rzeczywiście dna moczanowa, a następnie wdroży odpowiednie leczenie. Pacjenci z tym schorzeniem powinni być pod stałą opieką reumatologa.

Podczas wystąpienia ataku dny moczanowej ulgę mogą przynieść między innymi okłady z kostek lodu oraz unieruchomienie zajętego stawu na czas wystąpienia ostrych objawów.

