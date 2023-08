Nietypowe objawy zakażenia Legionellą. Co powinno wzbudzić niepokój?

W niedzielę 27 sierpnia zakażenie bakterią Legionella pneumophila potwierdzono u blisko 150 osób na Podkarpaciu. Jak mówił wcześniej w rozmowie z Wprost.pl Krzysztof Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie większość pacjentów zgłaszała się z kaszlem i gorączką.

Jakie objawy daje zakażenie Legionellą?

Legionelloza, inaczej choroba legionistów, może prowadzić do ciężkiego zapalenia płuc. Od momentu zakażenia do momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby mija zazwyczaj od 2 do 10 dni. U zakażonych początkowo występują niespecyficzne objawy grypopodobne np.: uczucie ogólnego rozbicia, ból głowy, szybko narastająca gorączka (temperatura 38°C i powyżej), dreszcze, bóle mięśni. Następnie, w ciągu jednego dnia, pojawiają się objawy zapalenia płuc: kaszel, zwykle na początku suchy, duszność, ból w klatce piersiowej. Mogą wystąpić również zaburzenia orientacji i splątanie.

Ale u części chorych (zwykle mniej więcej u jednej trzeciej zakażonych) pojawiają się także objawy ze strony układu pokarmowego. To bóle brzucha, wymioty czy wodnista biegunka. W skrajnych przypadkach, oprócz zapalenia płuc, mogą występować również objawy zakażenia innych narządów – pozapłucna choroba legionistów może doprowadzić do zespołu rozsianego wykrzepiania lub sepsy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że z powodu zakażenia bakterią Legionella pneumophila umiera na świecie 20-100 tysięcy osób rocznie. Do rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie specjalnych testów laboratoryjnych.

Jak można zarazić się Legionellą?

Legionelloza jest chorobą zakaźną, jednak nie jest zaraźliwa i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Zaczyna stanowić zagrożenie, kiedy dostanie się do dróg oddechowych. Do takiego zakażenia może dojść poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody. Do powstawania takiej mgły wodnej dochodzi np. w wyniku rozprysku wody.

