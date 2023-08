Legionella – jak zmniejszyć ryzyko zakażenia? Zrób to, zanim weźmiesz prysznic

Legionelloza jest chorobą zakaźną, jednak nie przenosi się z człowieka na człowieka (nie jest zaraźliwa). Zaczyna stanowić zagrożenie dla ludzi, gdy dostanie się do ich dróg oddechowych. Do takiego zakażenia może dojść poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody. Do powstawania takiej mgły wodnej dochodzi w wyniku rozprysku wody. Istnieją jednak sposoby pozwalające zmniejszyć ryzyko zakażenia się chorobą legionistów.

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia Legionellą?

Wiele osób z województwa podkarpackiego, obawiając się zakażenia, z pewnością zastanawia się, jak należy postępować w takiej sytuacji, między innymi – czy można normalnie używać prysznica. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie opublikowała najważniejsze informacje na temat legionellozy. Zostały tam również zawarte wytyczne, dzięki którym możliwe będzie zredukowanie ryzyka zakażenia chorobą legionistów, dotyczą one między innymi właśnie odpowiedniego przygotowania prysznica czy wanny. Oto co trzeba robić:



Regularnie czyść i dezynfekuj urządzenia natryskowe w domu (głowice natryskowe, nawilżacze powietrza, wanny z hydromasażem) zgodnie z zaleceniami producenta.

Po nieużywaniu kranu ponad 2 tygodnie odkręć wodę na przynajmniej 2 minuty, zanim zaczniesz z niej korzystać.

Okresowo opróżniaj i przepłukuj urządzenia grzewcze zgodnie z zaleceniami producenta, aby zredukować osiadające na dnie i ściankach zanieczyszczenia.

Jeśli możesz, zachowaj temperaturę wody w urządzeniach grzewczych na poziomie 60 stopni Celsjusza.

Jakie są możliwe źródła Legionelli?

Do zakażenia tą bakterią dochodzi poprzez drogę kropelkową, co oznacza, że bakterie dostają się do organizmu podczas wdychania wodnego aerozolu. „Taki aerozol tworzy się z kropelek wody, zawierającej te bakterie, powstające w wyniku puszczenia wody z kranu czy prysznica, spłukiwania toalety czy z bąbelków generowanych w basenie Spa. Bakterie mogą żyć i namnażać się w temperaturze od 20°C do 45°C, przy czym ryzyko jest większe w wyższej temperaturze” – brzmi komunikat na stronie gov.pl.

Rezerwuarem bakterii Legionella jest woda i mokra gleba. Jej możliwymi źródłami są:



nawilżacze powietrza,

głowice prysznicowe i krany zlewozmywakowe,

baseny/wanny z hydromasażem typu spa,

instalacje wodno-kanalizacyjne w budynkach użyteczności publicznej,

urządzenia podgrzewające wodę użytkową,

wieże chłodnicze,

fontanny, natryski miejskie,

instalacje wodno-kanalizacyjne w domu.

Kto jest najbardziej narażony na chorobę legionistów?

W grupie ryzyka zachorowania na legionellozę znajdują się:



ludzie po 60. roku życia,

aktualni i byli palacze,

ludzie z przewlekłymi chorobami płuc,

ludzie z osłabionym układem odpornościowym.

