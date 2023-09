Objawy nowotworów głowy i szyi. Na liście ból gardła i pieczenie języka

Liczba pacjentów z nowotworami głowy i szyi rośnie, jednak warto pamiętać, że jeśli choroba zostanie zdiagnozowana w pierwszym stadium, to szanse wyleczenia wynoszą nawet 95 proc. Raka z tej grupy każdego roku wykrywa się u około 11 tysięcy Polaków.

Jakie objawy dają nowotwory głowy i szyi?

O najczęstszych objawach nowotworów głowy i szyi przypomina serwis dla pacjentów pacjent.gov.pl. Jak podkreślają eksperci NFZ i resortu zdrowia, rak szyi czy głowy zwykle rozwija się powoli, skrycie, a objawy podobne są do infekcji górnych dróg oddechowych. Specjaliści wymieniają 10 najczęstszych objawów:

pieczenie języka,

ból gardła,

ból w trakcie przełykania,

problemy z połykaniem,

niegojące się owrzodzenia w jamie ustnej,

czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,

przewlekła chrypka,

guz na szyi,

jednostronna niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,

powiększone węzły chłonne na szyi.

Do lekarza należy się zgłosić zawsze, jeśli którykolwiek z objawów utrzymuje się dłużej, niż trzy tygodnie. Należy wówczas pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który może skierować do laryngologa na dalszą diagnostykę.

Przyczyny nowotworów głowy i szyi

Jak przy wszystkich nowotworach, tak i w przypadku nowotworów głowy i szyi kluczowa jest profilaktyka i świadomość, co raka się przyczynia. W przypadku tego rodzaju raka to palenie tytoniu, picie alkoholu, infekcja wirusem HPV, niewłaściwa higiena jamy ustnej, zła higiena górnych dróg oddechowych, mechaniczne drażnienie śluzówek (źle dopasowana proteza zębowa), nieprawidłowe wypełnienia zębów oraz zgorzelinowe, połamane zęby.

Trzeba wiedzieć, że alkohol i papierosy przyczyniają się do rozwoju 75 proc. złośliwych nowotworów głowy i szyi. Jeśli jednocześnie palisz papierosy i spożywasz alkohol, to przez podrażnioną alkoholem błonę śluzową w jamie ustnej przenika więcej substancji chemicznych zawartych w dymie tytoniowym.

Czytaj też:

Eksperci alarmują: te używki to „ciche epidemie”. Zabijają coraz częściejCzytaj też:

Zrób to badanie po lecie. Lekarka: Nudny temat do chwili diagnozy