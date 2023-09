Zrób to badanie po lecie. Lekarka: Nudny temat do chwili diagnozy

Agnieszka Kobyłka-Dziki prowadzi popularny na Instagramie profil @mama_dermatolog. Ponieważ jest już połowa września, przypomniała o tym, aby obowiązkowo przebadać skórę po lecie. Dermatolog powinien obejrzeć i ocenić znamiona.

Po co badać znamiona?

Badanie znamion po lecie powinniśmy robić raz w roku w okresie jesienno-zimowym – nie ma wątpliwości lekarka. Jak podkreśliła w dyskusji pod swoim postem, sami nie zawsze potrafimy ocenić, że na skórze dzieje się coś niepokojącego. „Nudny temat dla wielu do chwili diagnozy” – podkreśliła. Odpowiadając na pytania internautów, podpowiedziała, że można chwilę odczekać (ok. 4 tygodni), aż ze skóry zejdzie opalenizna, ale nie należy z tym zwlekać, jeśli na skórze „coś się dzieje”.

Dermatoskopowe badanie znamion

Regularne badanie znamion to jedna z podstawowych zasad profilaktyki czerniaka. Wczesne wykrycie tego nowotworu jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Dermatoskopowe badanie znamion może wykonać dermatolog. Sam dermatoskop, którego używa lekarz, pozwala na obejrzenie znamion w co najmniej dziesięciokrotnym powiększeniu, co daje możliwość zobaczenia niepokojących zmian.

Darmowe badania znamion

Jeszcze w sierpniu o badaniach znamion przypominał Narodowy Fundusz Zdrowia. W Polsce funkcjonuje program profilaktyki nowotworów skóry. Jest on skierowany do osób w wieku od 50 do 64 lat, ale też ludzi starszych, którzy nadal są aktywni zawodowo. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi u młodszej osoby niepokojące objawy – program ten może objąć również ją (dotyczy to osób w wieku od 15 do 49 lat).

Warto też śledzić strony właściwej dla siebie regionalnej placówki NFZ oraz lokalne media – w wielu miejscowościach organizowane są bezpłatne badania znamion w specjalnych dermatobusach.

Niebezpieczne znamiona – jak je rozpoznać?

Znamiona na skórze należy regularnie oglądać, a wszelkie niepokojące zmiany należy zgłosić lekarzowi. W samokontroli pomóc w tym może metoda, w której trzeba uwzględnić następujące kryteria zmian na skórze:

asymetrię (np. znamię wylewające się na jedną stronę),

brzegi (np. poszarpane, mające zgrubienia, nieregularne),

kolor (nieregularnie rozłożony, z punktowym zgrubieniem barwnika),

duży rozmiar (zmiana o średnicy powyżej 6 mm),

ewolucję (zmieniający się rozmiar, kolor, uwypuklenie).

W Polsce co roku diagnozuje się około 3500 nowych przypadków zachorowań na czerniaka, z czego 1400 osób umiera.



Czytaj też:

Nowotwory atakują już 40-latków. Jak uniknąć raka w młodym wieku?Czytaj też:

Pieprzyk czy czerniak? Zobacz, jak odróżnić zwykłe znamię od raka skóry