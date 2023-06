Zioła na ból głowy – jakie się sprawdzą, jak je stosować. Kiedy skonsultować ból z lekarzem?

Niektóre zioła wykazują działanie przeciwbólowe oraz skutecznie redukują napięcie nerwowe, co sprawia, że są polecane na pierwotne bóle głowy. Do tej grupy można zaliczyć m.in. napięciowe bóle głowy i migrenowe bóle głowy. Te wyjątkowo uciążliwe bóle głowy mogą być skutecznie łagodzone z pomocą ziół, co pomaga ograniczyć ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych. Niestety, nie u każdej osoby, która cierpi na migrenę lub napięciowy ból głowy, leki roślinne okazują się skuteczne. Co więcej, po zioła na ból głowy powinniśmy sięgnąć, zanim ból przybierze na sile i osiągnie średnie bądź duże nasilenie, bo wówczas ich działanie jest najskuteczniejsze.

Wtórne bóle głowy zaliczane są do grupy objawów, które pojawiają się w przebiegu różnych schorzeń. Mogą mieć związek np. ze schorzeniami neurologicznymi, chorobami kręgosłupa, schorzeniami oczu i wieloma innymi chorobami. Silne bóle głowy, które utrzymują się przez dłuższy czas, trzeba skonsultować z lekarzem. Porady specjalisty powinniśmy także zasięgnąć przed rozpoczęciem kuracji ziołowej na ból głowy.

Zioła na ból głowy – kiedy warto po nie sięgać?

Ból głowy potrafi utrudnić normalne funkcjonowanie. Szczególnie uciążliwy jest migrenowy ból głowy oraz ból głowy od stresu, na który często nie pomagają leki przeciwbólowe np. paracetamol i ibuprofen. Doświadczając częstego bólu głowy, trzeba poszukać przyczyny dolegliwości. Najczęściej diagnozowane są pierwotne bóle głowy, które nie są związane z toczącymi się w organizmie schorzeniami. Migrenowy ból głowy i napięciowy ból głowy mogą mieć znaczne nasilenie, co sprawia, że utrudniają wykonywanie codziennych obowiązków w pracy i w domu.

Istotną kwestią w przypadku doboru ziół na ból głowy jest podłoże dolegliwości. Nieco inne zioła stosowane są w przypadku migreny, napięciowego bólu głowy, bólu głowy, który spowodowany jest np. zmianami pogody. Choć napięciowy ból głowy często pojawia się na skutek stresu, to wywołuje go także długie przebywanie w wymuszonej pozycji np. wykonywanie pracy stojącej i pracy siedzącej. U kobiet za ból głowy często odpowiadają hormony, które sprzyjają występowaniu migreny oraz bólu głowy związanego z napięciem przedmiesiączkowym. Aby w pełni wykorzystać potencjał ziół, trzeba poznać przyczynę dolegliwości, bo z pozoru „zwykły” ból głowy może mieć związek z różnymi schorzeniami.

Aby móc bezpiecznie stosować zioła na ból głowy i inne dolegliwości, trzeba dowiedzieć się więcej na temat wpływu leków roślinnych na organizm oraz szkodliwych interakcji pomiędzy ziołami i farmaceutykami. Co więcej, nie należy nadużywać ziół, bo stosowane w zbyt dużych dawkach, mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu.

Polecane zioła na ból głowy

Przy bólu głowy możemy sięgać po różne zioła. Do najczęściej polecanych zaliczane są m.in.:

Kozłek lekarski – jego korzeń to jedno z najczęściej stosowanych ziół na stres, nadmierne pobudzenie układu nerwowego i problemy z zasypianiem. Kozłek lekarski łagodzi ból głowy związany z napięciem nerwowym i silnym stresem oraz migrenowy ból głowy, pomaga wyciszyć się po ciężkim dniu, a także redukuje napięcie mięśni.

– jego korzeń to jedno z najczęściej stosowanych ziół na stres, nadmierne pobudzenie układu nerwowego i problemy z zasypianiem. Kozłek lekarski łagodzi ból głowy związany z napięciem nerwowym i silnym stresem oraz migrenowy ból głowy, pomaga wyciszyć się po ciężkim dniu, a także redukuje napięcie mięśni. Rumianek pospolity – napar skutecznie łagodzi bóle głowy, który związany jest ze stresem, nadmiernym napięciem nerwowym i pobudzeniem, bo wpływa na aktywność układu nerwowego. Co więcej, kwiat rumianku działa rozkurczowo i przeciwzapalnie, ułatwia zasypianie i redukuje dolegliwości gastryczne, które związane są ze stresem.

– napar skutecznie łagodzi bóle głowy, który związany jest ze stresem, nadmiernym napięciem nerwowym i pobudzeniem, bo wpływa na aktywność układu nerwowego. Co więcej, kwiat rumianku działa rozkurczowo i przeciwzapalnie, ułatwia zasypianie i redukuje dolegliwości gastryczne, które związane są ze stresem. Mięta pieprzowa – również redukuje stres, działa rozkurczowo i lekko uspokajająco. Mentol pomaga redukować stany napięcia nerwowego, przyjemnie odświeżając i ułatwiając oddychanie przy atakach paniki, którym często towarzyszy silny ból głowy.

– również redukuje stres, działa rozkurczowo i lekko uspokajająco. Mentol pomaga redukować stany napięcia nerwowego, przyjemnie odświeżając i ułatwiając oddychanie przy atakach paniki, którym często towarzyszy silny ból głowy. Złocień maruna – to mniej znane zioło uśmierza bóle głowy, które powoduje migrena. Złocień maruna rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, usprawniając krążenie krwi w naczyniach mózgowych, zapobiegając niedotlenieniu mózgu;

– to mniej znane zioło uśmierza bóle głowy, które powoduje migrena. Złocień maruna rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, usprawniając krążenie krwi w naczyniach mózgowych, zapobiegając niedotlenieniu mózgu; Imbir lekarski – nie tylko łagodzi ból głowy, ale także towarzyszące migrenie mdłości i wymioty.

– nie tylko łagodzi ból głowy, ale także towarzyszące migrenie mdłości i wymioty. Owoc czarnego bzu – przy bólach głowy warto również stosować czarny bez, który skutecznie łagodzi objawy migreny.

– przy bólach głowy warto również stosować czarny bez, który skutecznie łagodzi objawy migreny. Kwiat lawendy wąskolistnej – to zioło o działaniu uspokajającym, wyciszającym i ułatwiającym zasypianie. Skutecznie redukuje nadmierne napięcie nerwowe i napięcie mięśni, przynosząc ulgę w bólu głowy, który spowodowany jest stresem.

– to zioło o działaniu uspokajającym, wyciszającym i ułatwiającym zasypianie. Skutecznie redukuje nadmierne napięcie nerwowe i napięcie mięśni, przynosząc ulgę w bólu głowy, który spowodowany jest stresem. Melisa lekarska – ma właściwości wyciszające aktywność układu nerwowego. Delikatnie uspokaja, pomaga się rozluźnić i pokonać stres oraz pojawiające się w trudnych sytuacjach napięcie nerwowe. Melisa lekarska polecana jest w celu łagodzenia napięciowego i migrenowego bólu głowy oraz bólu głowy, który związany jest z przemęczeniem.

– ma właściwości wyciszające aktywność układu nerwowego. Delikatnie uspokaja, pomaga się rozluźnić i pokonać stres oraz pojawiające się w trudnych sytuacjach napięcie nerwowe. Melisa lekarska polecana jest w celu łagodzenia napięciowego i migrenowego bólu głowy oraz bólu głowy, który związany jest z przemęczeniem. Szałwia lekarska – kojarzona jest przede wszystkim z działaniem przeciwzapalnym, antyseptycznym i ściągającym, jednak stosowana jest także na ból głowy o podłożu hormonalnym. Działa tonizująco na układ hormonalny, redukując migreny pojawiające się przed i w trakcie miesiączki. Szałwia lekarska skutecznie redukuje również ból głowy u meteoropatów.

– kojarzona jest przede wszystkim z działaniem przeciwzapalnym, antyseptycznym i ściągającym, jednak stosowana jest także na ból głowy o podłożu hormonalnym. Działa tonizująco na układ hormonalny, redukując migreny pojawiające się przed i w trakcie miesiączki. Szałwia lekarska skutecznie redukuje również ból głowy u meteoropatów. Wierzba biała – jest źródłem glikozydów salicylowych, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wierzba biała polecana jest przy migrenowych bólach głowy, jednak nie należy jej stosować w połączeniu z farmaceutykami i u osób, które są uczulone na aspirynę.

Z ziół tradycyjnie stosowanych na ból głowy możemy przygotować łagodzący uciążliwe dolegliwości napar. W aptekach i sklepach zielarskich dostępne są gotowe mieszanki ziół na ból głowy, które nie tylko przynoszą ulgę podczas ataku migreny lub napięciowego bólu głowy, ale także pomagają zapobiegać tym dolegliwościom.

Warto pamiętać, że częsty ból głowy powinien zostać skonsultowany z lekarzem. Jeżeli cierpimy z powodu silnego bólu głowy lub ból głowy utrzymuje się przez dłuższy czas, to nie należy czekać z wykonaniem niezbędnych badań np. tomografii komputerowej głowy, bo dolegliwości bólowe mogą wskazywać na poważne schorzenia np. układu nerwowego lub kręgosłupa.

Czytaj też:

Leczy migreny i stany zapalne. Dowiedz się, jak przyrządzić napar z trawy cytrynowejCzytaj też:

Jak radzić sobie z częstymi migrenami? Specjalista podpowiada ciekawy sposób

Źródła: