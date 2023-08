Odczuwasz poranny ból głowy? To może być objawem bezdechu sennego

Bezdech senny jest chorobą, podczas której dochodzi do zatrzymania oddechu lub jego spłycenia. Takie bezdechy powtarzają się wiele razy w ciągu nocy. To z kolei niesie za sobą negatywne konsekwencje, między innymi takie jak zmęczenie, nadciśnienie tętnicze czy problemy z koncentracją. Może powodować też poranny ból głowy. Bezdech senny jest niebezpiecznym schorzeniem, które może doprowadzić nawet do śmierci. Chorzy jednak długo nie zdają sobie sprawy, że cierpią na tę chorobę. Ważne jest więc, by nie lekceważyć objawów, które mogą świadczyć właśnie o tym schorzeniu.

Poranny ból głowy może być objawem bezdechu sennego

Choć ból głowy tuż po przebudzeniu jest dość powszechnym problemem, to czasami może być wynikiem choroby. Takie poranne bóle głowy, których przyczyną jest bezdech senny, są związane z wysokim poziomem dwutlenku węgla w organizmie. Niedotlenienie jest czynnikiem, który sprzyja wystąpieniu tej dolegliwości. Ból głowy spowodowany bezdechem sennym zazwyczaj jest łagodny i krótkotrwały. Może być on jedno lub obustronny i zwykle jest zlokalizowany w okolicy czołowej lub skroniowej. Powtarzające się wielokrotnie bezdechy przerywają sen – czasem takie wybudzenia zdarzają się nawet kilkadziesiąt razy w czasie godziny snu. Częste budzenie się w nocy powoduje z kolei też niewyspanie, gorsze samopoczucie o poranku.

Jakie są inne objawy bezdechu sennego?

Bezdech senny jest chorobą, która występuje w nocy, jednak wpływa na funkcjonowanie chorego również w ciągu dnia. Do innych objawów bezdechu sennego, które mogą wystąpić, poza porannym bólem głowy, zaliczamy również:



nadmierną senność w ciągu dnia,

zaburzenia pamięci i koncentracji,

osłabienie libido,

impotencję,

depresję,

zaburzenia emocjonalne.

Z kolei objawy bezdechu sennego, które pojawiają się w nocy, to:



bezdechy,

wiercenie się,

chrapanie,

kołatanie serca,

zwiększona potliwość,

duszności,

bezsenność,

trudności z zaśnięciem po przebudzeniu,

ból w klatce piersiowej,

zgaga,

suchość w jamie ustnej.

Konsekwencje nieleczonego bezdechu sennego

Nieleczony bezdech senny może powodować wiele konsekwencji groźnych dla naszego zdrowia. Jest to między innymi:



nadciśnienie tętnicze (występuje ono u więcej niż połowy chorych),

zwiększone ryzyko zawału serca,

cukrzyca typu 2,

zaburzenie funkcji poznawczych i zaburzenia emocjonalne,

udar,

niewydolność serca,

zaburzenia rytmu serca,

choroba niedokrwienna serca (ryzyko jest zwiększone od 2 do 4 razy).

Jakie mogą być inne przyczyny porannego bólu głowy?

Około 20 procent populacji cierpi na częste i nawracające bóle głowy. Przyczyny tego mogą być bardzo różne. Poranne dolegliwości może powodować między innymi:



przemęczenie,

osłabienie,

nadmierny stres,

nieprawidłowy tryb życia,

brak aktywności fizyczne.

Częstą przyczyną bólu głowy o poranku jest też nieprawidłowa higiena snu. Złe nawyki z tym związane mogą objawiać się rano. Powodem może być na przykład spanie w dusznym i nieprzewietrzonym pomieszczeniu, zbyt wysoka lub niska temperatura, nieodpowiednia pozycja spania, złe oświetlenie.

Z jakich jeszcze powodów mogą występować poranne bóle głowy? Winowajcą mogą być również choroby takie jak:



zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego,

bruksizm,

nadciśnienie.

