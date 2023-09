Ten nietypowy objaw może sygnalizować zaparcia. Zobacz, czy też go doświadczasz

Zaparcia kojarzą się zwykle z problemami podczas wypróżniania. Niewiele osób wie, że ta dolegliwość może dawać również inne, mniej specyficzne objawy. Jednym z nich jest ból pleców, występujący głównie w dolnej części kręgosłupa (odcinku lędźwiowym). Sprawdź, co go powoduje i jak sobie z nim radzić.

Dlaczego zaparcia powodują ból pleców?

Ból pleców najczęściej jest spowodowany nadmiernym obciążeniem końcowych odcinków układu pokarmowego przez niewydalone treści kałowe. Stolec uciska jelito, co prowadzi do powstania dolegliwości bólowych w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Wyobraź sobie płynącą rzekę, która zawęża swój bieg w miarę zbliżania się do tamy. Z czasem woda zaczyna coraz bardziej napierać na przeszkodę. Ta jednak nie ustępuje. W efekcie ciśnienie i napór rzeki wzrasta z każdą kolejną minutą. Podobnie zachowują się jelita, w których gromadzą się strawione pokarmy i nie znajdują właściwego ujścia. „Kiedy cierpisz na zaparcia, stolec zalegający w jelitach powoduje ich puchnięcie. Ta blokada w przewodzie pokarmowym wywiera ogromny nacisk na mięśnie pleców, wywołując ból” – wyjaśnia doktor Greg Crisp, lekarz zajmujący się leczeniem bólu w Spine Team Pain Center w stanie Waszyngton.

Dolegliwości bólowe związane z zaparciami początkowo mają łagodny charakter, ale w miarę upływu czasu i narastania problemu przybierają na sile. Mogą też promieniować na inne części ciała, na przykład brzuch, pośladki czy kończyny dolne. Chory ma wrażenie ucisku i rozpierania tkanek. Ból może utrudniać lub niekiedy wręcz uniemożliwiać codzienne funkcjonowanie i wykonywanie zwyczajowych czynności, takich jak siedzenie, stanie czy chodzenie.

Jak radzić sobie z bólem pleców wywołanym przez zaparcia?

W tym przypadku konieczne jest wyeliminowanie przyczyny problemu. Łagodzenie bólu przyniesie chwilową ulgę, ale prędzej czy później dolegliwości powrócą i to z jeszcze większym natężeniem. Co zatem zrobić, by uporać się z zaparciami? Możesz sięgnąć po różne domowe sposoby. Wzbogać codzienny jadłospis o produkty zawierające duże ilości błonnika pokarmowego, między innymi pełnoziarniste pieczywo, kaszę gryczaną, suszone śliwki, brązowy ryż czy otręby.

Dobrym sposobem na pozbycie się kłopotów z wypróżnianiem są okłady z olejku rycynowego. „Namocz złożoną flanelę wełnianą w 100% czystym, tłoczonym na zimno oleju rycynowym i powoli podgrzewaj w naczyniu, aż tkanina będzie gorąca w dotyku. Poczekaj aż trochę ostygnie i połóż flanelę na brzuch. Dzięki temu rozluźnisz napięte mięśnie” – wyjaśnia ekspertka, dr Ann Louise Gittleman. Jeśli zaparcia nie ustępują lub często nawracają, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu i przeprowadź niezbędne badania. Częste kłopoty z wypróżnianiem mogą świadczyć o rozwoju chorób nowotworowych, na przykład raku okrężnicy.

Czytaj też:

Chcesz mieć płaski brzuch i pozbyć się bólu pleców? Rób te proste ćwiczeniaCzytaj też:

Z tą chorobą zmaga się Adele. Dlaczego korzonki atakują?