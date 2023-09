Z tą chorobą zmaga się Adele. Dlaczego korzonki atakują?

Z powracającymi atakami rwy kulszowej zmaga się m.in. brytyjska piosenkarka Adele. 35-letniej wokalistce z powodu bólu zdarzało się kuleć podczas koncertów. Niedawno przed wejściem na scenę w teatrze Koloseum w Caesars Palace w Las Vegas, wokalistka prawie upadła, o czym poinformowała swoich fanów podczas show. Wcześniej na łamach pisma „The Face” wyznała, że z przewlekłym bólem zmaga się od prawie dwudziestu lat. Objawy nasilają się wraz z narastającym stresem oraz wtedy, gdy „przyjmuje złą postawę ciała”.

Rwa kulszowa – jak się objawia?

Rwa kulszowa (po angielsku sciatica) nazywana jest również atakiem korzonków. Inna popularna w Polsce nazwa to „lumbago”. Choroba objawia się bólem w okolicy stawu biodrowego, który rozprzestrzenia się wzdłuży tylnej części powierzchni biodra, promieniuje do kolana, a nawet do stopy, wzdłuż nerwu kulszowego. Ból określany jest przez pacjentów jako silny, tępy, dojmujący, palący, przeszywający. Spowodowany jest uciskiem nerwu.

Objawy rwy kulszowej:

silny ból promieniujący wzdłuż biodra do nogi,

mrowienie w kończynie,

drętwienie kończyny, a nawet całego boku,

osłabienie siły mięśni kończyny,

opadanie stopy,

zaburzenia czucia,

utrata kontroli nad oddawaniem moczu,

zaburzenia w oddawaniu stolca.

Jak długo trwa atak rwy kulszowej?

Najczęstsze przyczyny rwy kulszowej to dyskopatia lub przepuklina dysku miedzykręgowego. W zależności od stopnia zaawansowania choroby ból może trwać od kilku godzin przez parę dni, ale może przedłużyć się nawet do kilku tygodni czy miesięcy. Dolegliwości bywają na tyle uciążliwe, że uniemożliwiają wstanie z krzesła czy z łóżka i swobodne przemieszczanie się. Czasem chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Atak może nastąpić nagle, tak jak było w przypadku Adele, choć – jak podkreślała w wywiadach – zwykle dolegliwości bólowe nasilają się u niej w momentach intensywnej pracy zawodowej, co związane jest z większym stresem.

Kto jest narażony na zachorowanie na rwę kulszową?

Najczęściej rwa kulszowa dokucza osobom od 40 do 60 roku życia, choć cierpią na nią coraz młodsi pacjenci. Częściej występuje u osób, które sporo czasu spędzają w pozycji siedzącej, za kierownicą czy przed komputerem. W związku z tym specjaliści twierdzą, że najlepszym sposobem, aby uniknąć rwy kulszowej, jest dbanie o kręgosłup od najmłodszych lat.

Intensywność objawów może nasilić się wraz z wiekiem, ze względu na zwyrodnienia kręgosłupa. Nieco częściej z rwą kulszową zmagają się osoby wysokie i wykonujące ciężką pracę fizyczną. Jednym z czynników ryzyka jest otyłość.

Jak leczyć rwę kulszową?

Specjaliści zalecają, aby nie lekceważyć pierwszych objawów mogących świadczyć o rwie kulszowej. Niepokojące symptomy należy skonsultować z lekarzem (być może zleci on specjalistyczne badania jak rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy).

W przypadku ataku rwy zaleca się odciążenie kręgosłupa i ograniczenie aktywności na kilka dni. Ulgę przyniosą leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (nie należy stosować ich na własną rękę). Pomoże fizykoterapia i rehabilitacja – dobrane indywidualnie do każdego pacjenta. Przykładowo Adele wykonywała ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. Osobom z nadwagą zalecane jest zrzucenie nadprogramowych kilogramów, aby odciążyć kręgosłup. Piosenkarka stosowała dietę SIRT, dzięki której schudła 40 kilogramów. W skrajnych przypadkach wykonuje się zabieg operacyjny – nieleczona rwa kulszowa może doprowadzić do poważnych powikłań, nawet do kalectwa.

Domowe sposoby na leczenie rwy kulszowej

Istnieją domowe sposoby na złagodzenie objawów rwy kulszowej. Oto przykładowe metody:

masaż rękawicą kąpielową – przez pierwsze 3-4 dni rozcieraj górną część ciała rękawicą kąpielową zamoczoną w chłodnej wodzie, po wykonaniu tego zabiegu pozostań w pozycji leżącej przez kilka godzin,

– przez pierwsze 3-4 dni rozcieraj górną część ciała rękawicą kąpielową zamoczoną w chłodnej wodzie, po wykonaniu tego zabiegu pozostań w pozycji leżącej przez kilka godzin, maść z owoców kasztanowca – przygotuj 50 g owoców kasztanowca i olejek kamforowy. Zmiel owoce, dodaj do nich taką ilość olejku aby powstała gęsta maź. Mieszankę dokładnie utrzyj. Maść rozprowadź na kawałku pergaminu i przyłóż na bolesne miejsce. Stosuj maść tak długo, aż ból ustąpi,

– przygotuj 50 g owoców kasztanowca i olejek kamforowy. Zmiel owoce, dodaj do nich taką ilość olejku aby powstała gęsta maź. Mieszankę dokładnie utrzyj. Maść rozprowadź na kawałku pergaminu i przyłóż na bolesne miejsce. Stosuj maść tak długo, aż ból ustąpi, kąpiel z igliwia i szyszek sosnowych – przygotuj 0,5-1 kg świeżego igliwia, młodych zielonych szyszek i drobnych gałązek sosnowych. Składniki zalej zimną wodą, doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu około 30 min. Pozostaw pod przykryciem na godzinę. Wywar powinien mieć ciemnobrązowy kolor. Dolewaj do wody podczas kąpieli. Stosuj 1-2 razy w tygodniu.

