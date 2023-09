Zaczęło się od swędzenia oka. Młoda kobieta omal nie straciła wzroku

Swędzenie oka było pierwszym objawem, jaki zaobserwowała u siebie 25-letnia Steph Carrasco z Cardiff w Wielkiej Brytanii. Początkowo kobieta myślała, że przykra dolegliwość jest spowodowana podrażnieniem wywołanym przez soczewki kontaktowe. Gdy objawy nie ustępowały, zgłosiła się do optometrysty. Postawiona przez niego diagnoza okazała się dla pacjentki dużym szokiem.

Swędzenie oka objawem groźnej choroby

„Niewinne” swędzenie oka okazało się zwiastunem poważnego problemu. Specjalista wykrył w oku niebezpieczne bakterie, które wywołały owrzodzenie rogówki. Kobieta została natychmiast skierowana do szpitala okulistycznego, gdzie podjęto dalsze kroki. Pacjentka codziennie otrzymywała 72 krople silnego antybiotyku. Groziła jej całkowita utrata wzroku w jednym oku. Terapia trwała siedem dni, ale nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Lekarzom nie pozostało nic innego, jak przeprowadzić operację przeszczepu rogówki. Zabieg transplantacji stał się dla Brytyjki jedyną szansą na powrót do pełni zdrowia. Cała procedura zakończyła się sukcesem i po kolejnych trzech tygodniach spędzonych na oddziale kobieta wróciła do domu. Wzrok udało się uratować. Rekonwalescencja kobiety potrwa co najmniej do października. W przemówieniu zorganizowanym z okazji Narodowego Tygodnia Zdrowia Oczu (18–24 września) pani Carrasco powiedziała:

„Uważam, że niezwykle ważne jest to, aby każda osoba cierpiąca z powodu bólu oczu natychmiast udała się do optyka i nie lekceważyła żadnych niepokojących objawów, nawet jeśli wyglądają niepozornie. Cała ta sytuacja nauczyła mnie, że zdrowia nigdy nie należy brać za pewnik. Jestem wszystkim bardzo wdzięczna. Miałam ogromne szczęście trafić na Jacka i wspaniały zespół medyczny, który udzielił mi pomocy, gdy tego najbardziej potrzebowałam”.

Z kolei Jack Brenton, który pracuje w Specsavers Cardiff Queen Street, stwierdził, że w przypadku kobiety doszło do zakażenia bardzo agresywną bakterią, która wymagała natychmiastowego leczenia. Jednocześnie optometrysta w rozmowie z mediami przypomniał jak istotne jest poddawanie się badaniom profilaktycznym (przynajmniej raz na dwa lata) i szybkie reagowanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości.

„Na szczęście Steph powoli wraca do zdrowia i mamy nadzieję, że odzyska pełnię widzenia w ciągu miesiąca. Jej historia jest przykładem tego, dlaczego nie należy bagatelizować badań profilaktycznych”.

Owrzodzenie rogówki oka – czym jest i jak się objawia?

Owrzodzenie rogówki oka to stan zapalny błony przedniej oka wywołany przez bakterie lub grzyby. W przebiegu choroby dochodzi do uszkodzenia tkanek narządu wzroku, co może skutkować całkowitą ślepotą. Dlatego tak ważne jest wczesne podjęcie odpowiedniej interwencji. Na jakie objawy warto zwrócić szczególną uwagę? Sygnałem alarmowym powinno być nie tylko swędzenie i zaczerwienie oka. Do wizyty u okulisty powinien skłonić również ból gałki ocznej, światłowstręt obrzęk spojówki czy pogorszenie widzenia.

