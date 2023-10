Ten zapach z ust może być objawem cukrzycy. Jak pachnie ta choroba?

Nieświeży oddech zwykle kojarzymy z problemami stomatologicznymi lub infekcjami gardła. Tymczasem zmiana zapachu wydobywającego się z ust może być objawem wielu groźnych chorób. Wśród nich wymienia się cukrzycę. Pacjenci, u których rozpoznano tę chorobę, podkreślają, że często pierwszym symptomem, jaki u siebie zaobserwowali był właśnie nieprzyjemny oddech.

Jaki jest zapach z ust przy cukrzycy?

Przy cukrzycy może pojawić się charakterystyczny zapach z ust – nieco kwaśny, przypominający nieświeże jabłka. Niektórzy porównują go do zapachu acetonu – jest bardzo intensywny i nieprzyjemny. Utrzymuje się nawet po wymyciu zębów, przepłukaniu jamy ustnej płynem odświeżającym, żuciu gumy czy wypiciu dużej ilości płynów. Nieświeży oddech najsilniejszy jest rano, ale może towarzyszyć pacjentowi przez cały dzień. Bywa na tyle silny, że wyczuwają go osoby z najbliższego otoczenia. Tego zapachu nie wolno lekceważyć, ponieważ może wskazywać na cukrzycę lub kwasicę ketonową, będącą powikłaniem cukrzycy.

Czy kwaśny zapach z ust jest groźny?

Jeśli z ust wydobywa się charakterystyczny zapach kwaśnych jabłek, wielce prawdopodobnym jest, że pacjent ma kwasicę ketonową. To stan zwiększonej kwasowości, która z kolei jest skutkiem nadmiernego wzrostu poziomu glukozy we krwi oraz braku odpowiedniej ilości insuliny. Kwasica ketonowa zdarza się przede wszystkim u pacjentów z cukrzycą typu 1, także w wyniku błędów w insulinoterapii. Temu stanowi towarzyszą również inne objawy jak osłabienie, senność, wymioty, bóle brzucha, szybki oddech, spadek ciśnienia, zaburzenia świadomości, częstsze niż zwykle oddawanie moczu. Kwasica ketonowa jest bardzo groźna i należy ją traktować jak stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Nieprzyjemny zapach z ust a choroby inne niż cukrzyca

Nieprzyjemny oddech może wskazywać też na inne schorzenia. U osób mających problemy z nerkami może pojawić się metaliczny posmak w ustach, opisywany też jako zapach moczu lub amoniaku. Powodem tej sytuacji jest nagromadzenie się w organizmie mocznika. Oznacza to nic innego jak to, że nerki nie funkcjonują prawidłowo i z tego powodu nie radzą sobie z usuwaniem z organizmu odpadów. Wówczas organizm próbuje pozbyć się ich w inny sposób – właśnie poprzez oddech lub pot. Zapach amoniaku może wskazywać nie tylko na niewydolność nerek, ale także zaburzenia metaboliczne czy niedobór cynku w organizmie.