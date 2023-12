Gastroenterolog – jakie choroby leczy, objawy, które powinny skłonić do wizyty

Gastroenterologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób w obrębie układu pokarmowego, do których zaliczamy choroby przełyku, choroby żołądka, choroby jelita grubego i jelita cienkiego, a także choroby wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wyjaśniamy, jakie objawy powinny skłonić do wizyty u gastroenterologa i jakie badania może zlecić lekarz gastroenterolog.