Często ziewasz bez wyraźnego powodu? To może być objaw poważnych chorób

Skąd bierze się ziewanie? Naukowcy mają kilka teorii na wyjaśnienie tego zjawiska. Jedna z najstarszych hipotez wskazuje, że stoi za nim potrzeba dostarczenia organizmowi większej ilości tlenu. Niektórzy badacze, na przykład Dipak Kumar Dhar z Indii, wskazują, że główną „funkcją” ziewania jest pobudzanie organizmu i zwiększanie aktywności mózgu. Zdaniem innych uczonych ziewanie pozwala na wyrównanie ciśnienia w uchu wewnętrznym i regulację temperatury ciała (zwłaszcza w cieplejsze dni). Ziewanie może być jednak również sygnałem alarmowym wskazującym na rozwój różnych schorzeń.

Ziewanie jako objaw choroby

Kiedy ziewanie powinno zaniepokoić? Warto zwrócić na nie uwagę, gdy pojawia się zbyt często w ciągu dnia. Co to oznacza w praktyce? Nie ma ustalonego dobowego limitu ziewnięć. Wiele zależy od naszej ogólnej kondycji psychofizycznej. Eksperci są zdania, że o nadmiernym ziewaniu można mówić wówczas, gdy występuje ono częściej niż trzy razy w ciągu piętnastu minut i nie ma żadnej uzasadnionej przyczyny. Chodzi tu między innymi o zaburzenia snu, zmęczenie po dniu ciężkiej pracy czy stosowanie niektórych grup leków (na przykład uspokajających). Nadmierne ziewanie może natomiast świadczyć o rozwoju schorzeń, takich jak:

choroby serca i układu krążenia – między innymi z uwagi na zaburzenia przepływu krwi w organizmie (ziewanie jako potrzeba dotlenienia organizmu),

migrena – ziewanie i uczucie zmęczenia może poprzedzać napadowe bóle głowy,

udar cieplny – częste ziewanie pomaga „schłodzić” mózg,

zaburzenia lękowe – odruch ziewania nasila się zwykle w sytuacjach stresowych (dzięki niemu mózg może na kilka sekund „odciąć się” od bodźców zewnętrznych),

astma oskrzelowa – organizm „wymusza” ziewanie, gdy nie dostaje wystarczających ilości tlenu ze względu na zaburzoną czynność płuc,

refluks przełykowo-żołądkowy – choroba może niekiedy dawać objawy charakterystyczne dla astmy.

Jak radzić sobie z nadmiernym ziewaniem?

Próby tłumienia czy hamowania ziewania na niewiele się zdadzą. Organizm i tak będzie dążył do wykonania tego odruchu. W zmniejszeniu jego częstotliwości pomóc mogą różne techniki oddechowe czy relaksacyjne. Ich zastosowanie nie rozwiąże jednak problemu. Bardzo ważne jest to, by zdiagnozować przyczynę obserwowanych objawów. Oczywiście samo ziewanie nie wskazuje na występowanie choroby serca, astmy, refluksu czy innych wskazanych wyżej schorzeń. Muszą mu towarzyszyć również inne symptomy. Jeśli zauważasz u siebie nadmierne ziewanie i inne niepokojące oznaki, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zleci odpowiednie badania lub wypisze skierowanie do specjalisty. Im wcześniej zareagujesz, tym lepiej.

