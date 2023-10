Jakie choroby wyczytasz ze stóp? Tego o stopach możesz nie wiedzieć

Stopy są na tyle ważną częścią ciała, że doczekały się nawet swojego święta, które przypada 8 października. To Międzynarodowy Dzień Podologii. Podolodzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem chorób stóp. Ten zawód wciąż traktowany jest jako paramedyczny, stanowiący bardziej dziedzinę kosmetologii niż medycyny. Dopiero w 2015 roku został oficjalnie wpisany do rejestru zawodów.

Jakie choroby widać na stopach?

Warto oglądać swoje stopy, ponieważ uważni obserwatorzy potrafią wyczytać z nich ważne sygnały. Obrzęki nóg choć nie muszą być oznaką problemów zdrowotnych, to często wskazują na:

poważne choroby układu krążenia (np. niewydolność żylną, niewydolność serca),

zakrzepicę,

zaburzenia hormonalne (wynikające np. z niewydolności tarczycy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnym, na nadciśnienie),

przewlekłą niewydolność nerek.

Lodowate stopy mogą natomiast świadczyć o problemach z tarczycą. Powiększony palec u stopy często sygnalizuje dnę moczanową (nazywaną podagrą). Trudno gojące się rany stóp to z kolei możliwa oznaka cukrzycy – w tym przypadku ważna jest niezwłoczna konsultacja lekarska.

Ciemne plamki lub znamiona na stopie, zmieniające kształt i zabarwienie, mogą być oznaką czerniaka. Tego typu symptomów nie można bagatelizować. Jeśli stopy bardzo swędzą (zwłaszcza między palcami), są zaczerwienione, a skóra na nich się błyszczy, może to wskazywać na grzybicę. Natomiast jeśli często czujemy mrowienie w stopach, powinniśmy sprawdzić, czy nie brakuje nam magnezu oraz wapnia.

Jaki jest rozmiar stopy przeciętnych Polaków?

Statystyczna Polka nosi buty w rozmiarze 38,2, a mężczyzna – 42,3 – tak wynika z raportu "Milion skanów stóp Polaków". Co ciekawe, stopy większości ludzi są asymetryczne. Lewa od prawej może różnić się szerokością i długością – średnio o 2,5 mm. Natomiast największe stopy w historii miał Amerykanin Robert Wadlow (zmarł w wieku 22 lat), który jest jednocześnie wskazywany jako najwyższy człowiek w historii. Mierzył 272 cm wzrostu, a jego stopy miały 47 cm długości, co przekłada się na europejski rozmiar 75! Jeśli chodzi o kobiety, nikt nie pobił rekordu ustanowionego przez Chinkę Zeng Jinlian. Jej stopy mierzyły 35,5 cm, czyli miały rozmiar 56! Zeng również była najwyższą kobietą w historii świata – mierzyła 248 cm.

Ludzie z gigantycznymi stopami

Współczesnym ludziom o gigantycznych stopach daleko do wspomnianych rekordów. Obecnie na posiadaczkę największego rozmiaru stóp wskazywana jest Tanya Herbert ze Stanów Zjednoczonych. W jej rodzinie wszyscy byli bardzo wysocy, ale to Tanya jest rekordzistką wśród bliskich – ma 207 cm wzrostu. Jej prawa stopa ma 33,1 cm, a lewa – 32,5 cm, czyli nosi buty w rozmiarze 51. Współcześni mężczyźni też mają się czym pochwalić. Rekordzistą z gigastopami jest Jeison Orlando Rodriguez Hernández z Wenezueli. Jego stopy mają 40,55 cm długości, co przekłada się na buty w rozmiarze 69.