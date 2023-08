Pani Kasi pękł tętniak, gdy była na fitnessie. Okazało się, że w głowie jest jeszcze jeden

28 czerwca, 2023 roku. Jak zwykle w środę 54-letnia Katarzyna Charazińska wybrała się na zajęcia fitness. Brała w nich udział regularnie – dla osób z cukrzycą, a z nią się zmagała – ruch jest bardzo ważny. Pomaga utrzymać właściwe parametry cukru i odpowiednią wagę. Pani Kasia cieszyła się, że udało jej się zrzucać dodatkowe kilogramy, co przekładało się na lepsze samopoczucie. Podczas ćwiczeń kobieta kiepsko się poczuła, w końcu straciła przytomność i osunęła się na ziemię. Okazało się, że powodem tej sytuacji było pęknięcie tętniaka tętnicy szyjnej.

W jakich sytuacjach tętniak może pęknąć?

Utrata przytomności oraz krew płynąca z ust i nosa to jedne z objawów, które świadczą o pęknięciu tętniaka.Na widok nieprzytomnej pani Kasi, świadkowie zdarzenia wezwali karetkę. Instruktorka fitnessu razem z ratownikiem z basenu, który mieści się w tym samym budynku, co sala fitness, rozpoczęli reanimację. Trwała ona 40 minut. Udało się przywrócić akcję serca, a pacjentka w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do Szpitala na Unii Lubelskiej w Szczecinie. Diagnoza lekarzy nie pozostawiała złudzeń.

Okazało się, że podczas zajęć mamie pękł tętniak tętnicy szyjnej, który zalał krwią cały mózg. Podczas operacji został on zabezpieczony przez neurochirurgów, ale problemem okazał się drugi tętniak zlokalizowany w głowie, w okolicy skroni. Również został on operacyjnie zabezpieczony, aby nie wywołał kolejnej tragedii – mówi Mateusz Charaziński, syn pani Kasi (kobieta ma jeszcze dwie córki).

Nie bez powodu tętniaki nazywane są „tykającymi bombami”, ponieważ najczęściej dają o sobie znać dopiero w momencie pęknięcia. Bardzo często jest wtedy za późno, aby uratować pacjenta. Okazuje się, że intensywny wysiłek fizyczny może być czynnikiem, który wywołuje pęknięcie tętniaka. Wśród innych wymienia się m.in. urazy, nagłe parcie, wzburzenie i gniew.

Pęknięcie tętniaka – objawy

Tętniaki mogą być zlokalizowane zarówno w obrębie układu krwionośnego, jak i w konkretnych narządach np. w mózgu, nerkach czy w sercu. Zmiany najczęściej pojawiają się w obrębie największych tętnic, jednak mogą także dotyczyć żył.

O pęknięciu tętniaka mogą świadczyć następujące objawy:

nagły, silny ból – miejsce zależy od lokalizacji tętniaka,

zawroty głowy,



szybkie bicie serca,

spocona, blada, lepka skóra,

duszność,

omdlenie,

drętwienie lub osłabienie jednej części ciała,

problemy z widzeniem, światłowstręt,

drgawki,

trudności w mówieniu.

Jak sprawdzić, czy ktoś ma tętniaka?

Po 12 dniach od operacji, Katarzynę Charazińską zaczęto wybudzać. Okazało się, że pacjentka ma niedowład prawej strony ciała. Z każdym kolejnym dniem zaczął on ustępować, kobieta odzyskała czucie w prawej ręce i ruchomość nogi. Rodzina i znajomi rozpoczęli walkę o powrót do zdrowia pani Kasi. W ciągu 4 dni uzbierali 30 tysięcy złotych na rozpoczęcie leczenia w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie. Pani Kasia od tygodnia ćwiczy tam pod okiem czujnym okiem rehabilitantów i męża. Przy pomocy innych może usiąść, natomiast cały czas jest karmiona przez rurkę – nie potrafi jeszcze samodzielnie przełykać i odkrztuszać. Ma też problemy z pamięcią, ale nawet jeśli nie zawsze jest w stanie zidentyfikować głos swoich bliskich, których słyszy przez telefon, za każdym razem mocno się wzrusza. Znajome głosy wywołują w niej dużo emocji.

Mateusz Charaziński mówi, że mama od lat młodzieńczych skarżyła się na bardzo silne migreny, które prowadziły do nudności.

Przyciemniała okna, brała tabletki i czekała, aż zaczną działać. Teraz żałujemy, że nie przypilnowaliśmy, aby zrobiła tomografię komputerową. To badanie pomaga wykryć tętniaka – opowiada mężczyzna.

Jak powstają tętniaki?

Niektóre tętniaki samoistnie rozwijają się w ciągu życia człowieka, niektóre są dziedziczone, a niektóre wynikają z urazów mózgu. Jest pewna grupa czynników ryzyka, prowadzących do rozwoju tętniaków, wśród nich:

otyłość,

nadciśnienie tętnicze,

nieprawidłowe odżywianie,

siedzący tryb życia,

urazy,

stany zapalne naczyń krwionośnych,

palenie papierosów,

nadużywanie alkoholu.

Chcesz pomóc Katarzynie Charazińskiej?

Pani Kasia zawsze prowadziła zdrowy i aktywny tryb życia. Angażowała się w pomoc innym. Od lat pracuje w Straży Miejskiej w Stargardzie. „Lubi pielęgnować kwiaty, słuchać muzyki i tańczyć. Pasjonuje się siatkówką oraz koszykówką. Podczas meczów reprezentacji Polski dopinguje najgłośniej. Od najmłodszych lat kibicuje też lokalnej drużynie koszykówki w Stargardzie” – to słowa jej męża, Marka.

Znajomi i przyjaciele zbierają środki na rehabilitację. Koszt półrocznego leczenia wyceniono na 180 tysięcy złotych. Osoby, które chciałyby wesprzeć panią Kasię, mogą dokonać wpłaty na jej rehabilitację.

