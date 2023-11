Pieczenie języka może świadczyć o rozwoju choroby. Nie lekceważ tego objawu

Pieczenie języka jest naturalną reakcją organizmu w odpowiedzi na ostre przyprawy. Pojawia się zwykle, gdy zjemy za dużo chili bądź pieprzu. Niekiedy jednak przywołana dolegliwość może świadczyć o tym, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego.

Pieczenie języka może wskazywać na cukrzycę

Pieczenie języka może świadczyć o wahaniach poziomu glukozy w organizmie. Tego typu dolegliwości są niejednokrotnie jednym z objawów cukrzycy. Wskazany symptom nierzadko występuje w zestawie z innymi niepokojącymi zmianami w organizmie. Mowa tu między innymi o nawracających zakażeniach dróg moczowych, infekcjach dziąseł, częstym oddawaniu moczu czy nadmiernym pragnieniu. Należy pamiętać, że bagatelizowana cukrzyca prowadzi do wielu rozmaitych powikłań, takich jak: kwasica ketonowa, stopa cukrzycowa, upośledzenie narządu wzroku, niewydolność nerek czy neuropatia cukrzycowa.

Piekący język a nowotwór

Pieczenie języka może być spowodowane przez nowotwór rozwijający się w obrębie tego narządu. Towarzyszy mu uczucie drętwienia bądź mrowienia, które nierzadko promieniuje aż do brody. Chory odczuwa ból podczas spożywania pokarmów. Ma problemy z żuciem i przełykaniem. Zachłystuje się i kaszle. Pojawia się chrypka. Wystąpienie tego typu objawów jest wskazaniem do natychmiastowej wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wypisze skierowanie do specjalisty. Nie należy ich bagatelizować. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większe szanse na pełne wyleczenie i powrót do zdrowia.

Pieczenie języka jako objaw kserostomii

Kserostomia to zespół suchości jamy ustnej. Powstaje na skutek nieprawidłowej pracy ślinianek, której nie wytwarzają wystarczającej ilości śliny, potrzebnej do nawilżania jamy ustnej oraz wstępnego trawienia pokarmów. Zazwyczaj tym zaburzeniom towarzyszy zapalenie w obrębie jamy ustnej. Język piecze i widać na nim liczne pęknięcia. Z ust wydziela się nieprzyjemny zapach. Chory skarży się na problemy z odczuwaniem smaku. Zmienia się kolor nabłonka jamy ustnej. Pacjent traci apetyt. W leczeniu kserostomii wykorzystuje się między innymi preparaty stymulujące wydzielanie śliny.

Pieczenie języka a afty

Jedną z przyczyn pieczenia języka może być aftowe zapalenie jamy ustnej. W jego przebiegu nierzadko dochodzi do pojawienia się niewielkich nadżerek (aft) na błonie śluzowej języka, co wywołuje dyskomfort i piekący ból. Ich występowaniu sprzyja między innymi obniżenie odporności, celiakia czy nieswoiste zapalenie jelit. Leczenie polega zwykle na stosowaniu preparatów przeciwbakteryjnych w formie żelu oraz w płukaniu jamy ustnej, na przykład naparem z rumianku czy szałwii. Nawracające afty wymagają konsultacji z lekarzem.

Inne przyczyny pieczenia języka

Co jeszcze może sygnalizować pieczenie języka? Ta dolegliwość ma wiele rozmaitych przyczyn, takich jak:

niewłaściwa higiena jamy ustnej,

spożywanie nadmiernych ilości alkoholu i palenie papierosów,

nerwica,

alergia,

uraz w obrębie jamy ustnej,

refluks żołądkowo-przełykowy,

choroba wrzodowa żołądka,

niedoczynność tarczycy,

pierwotny zespół pieczenia jamy ustnej.

Należy pamiętać, że diagnoza choroby czy zaburzenia nie powinna opierać się na analizie wyłącznie jednego objawu. Trzeba wziąć pod uwagę spektrum wszystkich występujących dolegliwości. Jeśli doskwiera ci pieczenie języka bez żadnego wyraźnego powodu, udaj się do lekarza pierwszego kontaktu. Nie bagatelizuj żadnego symptomu, ale też nie stawiaj rozpoznania na własną rękę. Skonsultuj się ze specjalistą.

